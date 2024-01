SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Accade tutto in zona Cerboni, più precisamente in via Cividale.

Nella mattinata odierna, un furgone si è surriscaldato, provocando così una vistosa fuoriuscita di fumo.

Questa ha arrecato diversi disagi, specialmente alla viabilità stradale.

È stato pertanto richiesto l’aiuto dei Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto, i quali, non senza difficoltà, hanno ripristinato la situazione.

Infatti, il fumo avrebbe potuto degenerare in fiamme, provocando ulteriori congestioni in una strada trafficata quale quella della Statale 16.