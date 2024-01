CARASSAI – Lunedi 8 gennaio la comunità di Carassai ha festeggiato l’apertura della nuova sede temporanea della scuola, situata in un edificio recentemente acquistato dal Comune. Questo passo avanti è stato possibile grazie a un finanziamento di 2.531.000 euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ottenuto dall’Amministrazione Comunale a febbraio. Questi fondi permetteranno di demolire e ricostruire la vecchia scuola, ottenendo un nuovo plesso all’avanguardia, sostenibile, sicuro e inclusivo.

Il trasferimento e l’allestimento della nuova sede sono stati completati in tempi record, proprio durante le vacanze natalizie, grazie al lavoro di squadra e all’impegno di amministratori e personale comunale, attivi fino all’ultimo momento, incluso la domenica prima dell’apertura.

Il Sindaco Gianfilippo Michetti ha sottolineato l’importanza di questo momento per la scuola e per Carassai, evidenziando due aspetti cruciali: la prospettiva di avere, entro poco più di due anni, una nuova scuola innovativa e l’acquisto di un importante immobile, un’ex ristorante ora riconvertito, che rappresenta un investimento a lungo termine per la comunità.

L’Amministrazione sta già pianificando di destinare questi spazi a servizi per la terza età, una volta che la scuola sarà trasferita nel nuovo edificio.

All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco, i consiglieri comunali, il parroco del paese, don Cristian, la dirigente Luigia Romagni, insegnanti, personale ATA, famiglie e bambini, tutti visibilmente emozionati e soddisfatti dell’evento.