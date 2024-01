FERMO – Confermato dalla Regione Marche il Piano Scolastico approvato a novembre dalla Provincia di Fermo. Segue il comunicato:

«Il piano scolastico della Provincia di Fermo per l’a.s. 2024/2025 approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 25 del 29 novembre 2023 è stato approvato senza modifiche dalla Regione Marche con Delibera di Giunta n. 1 del 05 gennaio 2024.

“Si tratta di un Piano Scolastico – commenta il Presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi – sul quale questa Amministrazione ha a lungo lavorato al fine di recepire tutte le esigenze possibili e contenere l’impatto dei tagli sul territorio. Il principio ispiratore, oltre alla condivisione, sul quale l’intero Piano trova impostazione, è stato quello di applicare una logica che non tenesse conto soltanto dei numeri, ma valorizzasse con attenzione le realtà scolastiche esistenti sul territorio. Ringrazio la Regione Marche, i Comuni della Provincia, le Scuole e tutti gli Organismi coinvolti per l’importante risultato che è stato raggiunto”.

“Il piano proposto alla Regione – riferisce il Consigliere Pisana Liberati delegato alla Rete scolastica – è stato il frutto di un’ampia concertazione con i Sindaci, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, i Dirigenti Scolastici, le Scuole (attraverso i propri organi collegiali), le Associazioni Sindacali, le Associazioni di Categoria e le Associazioni dei Genitori del territorio provinciale e ha avuto il parere favorevole della Conferenza delle Autonomie Locali Provinciali. I vari tavoli di confronto – continua Pisana Liberati – ci hanno permesso di trasformare i tagli previsti dalle norme in opportunità e crescita per il territorio. Il “nuovo” Liceo dato dalla fusione del Liceo A. Caro e del Liceo Artistico Preziotti Licini permetterà la nascita di un polo delle arti dove i nostri studenti potranno coltivare i loro talenti e dove si innesterà il liceo del made in Italy, nuovo percorso di studi introdotto con la legge 27 dicembre 2023 n. 206, che potrà essere attivato dall’a.s. 2024/2025 nei licei delle scienze umane che hanno già attivo l’indirizzo economico-sociale. Il Centro Provinciale per l’istruzione per gli Adulti (CPIA) unito all’ITET Carducci Galilei – continua il Consigliere – potrà dare sempre più servizi al territorio potendo avvalersi in pianta stabile di un Dirigente e un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Ringrazio – conclude il delegato alla rete scolastica – l’Amministrazione Regionale per aver accolto tutte le nostre istanze”.

Il piano scolastico provinciale prevede, oltre la nascita del Liceo “Caro Preziotti Licini” e dell’IIS “Carducci Galilei CPIA” descritti dal Consigliere Liberati, l’attivazione del tempo pieno nelle scuole primarie di Cascinare (IC di Sant’Elpidio a Mare) e di Pedaso (IC Pagani di Monterubbiano), l’Istituzione dell’Indirizzo sportivo all’IC Rodari Marconi di Porto Sant’Elpidio e l’istituzione degli Indirizzi musicali alle scuole secondarie di secondo grado di Falerone (IC di Falerone), di Montegiorgio (IC di Montegiorgio), di Pedaso (IC Pagani di Monterubbiano) e di Porto Sant’Elpidio (IC Rodari Marconi di Porto Sant’Elpidio)».