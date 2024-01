SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il terzo incontro di “Culturando” ha avuto come ospite Giovanni Rosati, esperto conoscitore di presepi da tanti anni e promotore dell’arte presepiale. Insegnante dell’Accademia italiana di arte presepiale, unica al mondo, nata nel 2011, con sede a Monteprandone in via Miramare, ha dialogato con noi sul presepe.

La tradizione del presepe è antichissima tanto che i primi cenni di rappresentazioni della Natività possono essere fatti risalire all’epoca dell’Impero Romano. Sicuramente le famiglie dei primi cristiani allestivano, nel segreto dei loro focolari, le primissime rappresentazioni della Natività di Gesù.

Nei Vangeli di Matteo e Luca viene descritta la nascita di Gesù al tempo di re Erode a Betlemme. La rappresentazione figurativa più antica risale invece al III secolo d.C. ed è presente nelle Catacombe di Priscilla a Roma sulla via Salaria. Sarà solo nel 1223, con San Francesco che il presepio diventerà una tradizione ufficiale e comune tra le famiglie cristiane. Egli decise di “rappresentare il bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia, e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”.

Fino a qualche tempo fa il presepe aveva un certo valore ma “la tendenza attuale è quella di voler dare al presepe un significato, un messaggio cristiano che sia adeguato ai tempi anche perché il presepe con i secoli si è evoluto e si è adeguato ai tempi, alle problematiche del periodo e quindi preferiamo ovviamente riprodurre paesaggi attuali con messaggi validi ai giorni nostri” ha affermato Rosati.

Parlando poi dell’arte del presepe il nostro ospite ha detto le seguenti parole: “L’arte presepiale non è altro che la sintesi fra la scultura e la pittura e spesso e volentieri queste opere hanno dei contenuti molto molto forti che vengono espressi in maniera decisa e vengono recepiti dagli altri. Quando si riesce a trasmettere il proprio entusiasmo e il proprio io all’interno del presepe e lo si trasmessi ad altri quella è l’arte”

Rispetto al presepe napoletano è stato sottolineato come alcuni simboli e alcuni personaggi che sono in esso rappresentati fanno più parte del folklore tipico della città partenopea e non hanno nulla a che vedere con la con il cristianesimo. Inoltre Rosati ha tenuto a sottolineare come in ogni presepe storico, riferito a una determinata epoca storica, non possono essere messi personaggi che non siano corrispondenti all’epoca in cui viene ambientato il presepe.

L’ultimo non é chiaramente di Rosati ma un presepe “casalingo” della signora Caterina Colace