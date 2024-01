MARCHE – Nata nell’ottobre del 2019 da un gruppo di artisti che condividono l’esperienza di fare musica come elemento aggregante, di socializzazione e di partecipazione attiva al linguaggio dei suoni e mossi soprattutto dalla voglia di mettersi a disposizione degli altri, l’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri” può fare un soddisfacente bilancio dell’anno appena terminato, in cui ha realizzato ben cinquantasette concerti con più di ventimila spettatori presenti in ventisette località di Marche e Abruzzo e trentacinque associazioni di volontariato sostenute.

Ma il bilancio diviene ancora più importante se si guarda ai numeri realizzati dall’Orchestra Fiati – la colonna sonora della solidarietà – dall’anno della sua nascita a oggi: 159 concerti, 67 località, 111 associazioni di volontariato sostenute e soprattutto € 75.000 raccolti dalle associazioni con cui ha collaborato.

“Con l’inizio del 2024 ci preme fare il resoconto di quello che siamo stati capaci di fare nel 2023, un anno intenso, in cui la macchina della solidarietà ha viaggiato in diverse località della nostra penisola ed ha presenziato a eventi tanto diversi tra loro quanto significativi nello spirito che li ha originati. È questo il principio più autentico dell’Orchestra “Insieme per gli Altri”, la cui carovana si dirige sempre verso la beneficienza, confermandosi un caposaldo ormai imprescindibile per le associazioni di volontariato che vogliono abbinare la visibilità a qualcosa di più concreto – ha dichiarato il Presidente dell’associazione “Orchestra Fiati Insieme per gli Altri “, Gianni Silvi. “Mi preme sottolineare come il 2023 abbia visto consolidarsi il nostro rapporto, peraltro già in essere, con la rete territoriale di Avis Abruzzo, con la quale è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa, che non vuole essere un punto di arrivo, ma di partenza verso nuovi traguardi. Proprio in virtù degli accordi sottoscritti, siamo stati ospiti della città di Pescina, del comune di Tocco da Casauria, del comune di Balsorano e da ultimo, della città di Torre de Passeri. Sulla nostra strada abbiamo incrociato anche l’A.I.D.O. Abruzzo, che promuove la cultura della donazione di organi, con la quale si è instaurato uno splendido rapporto – ha aggiunto.

Ricordiamo l’intero organico dei musicisti che compongono l’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri”, magistralmente diretti dal Maestro Gianpiero Ruggeri:

Basso elettrico e Vocalist: Dario Matteucci (Vice Presidente Orchestra) e Diego Brocani;

Chitarra elettrica e acustica: Nazzareno Zacconi;

Clarinetto: Mirco Cingolani, Piero Pietrani, Bartoloni Gabriele, Cananà Tonio, Mirco Ricci, Vittoria Luchetti;

Cornamusa: Lorenzo Forconi;

Euphonium: Giuliano Latini, Vanni Belfiore e Jak Cohen;

Flauto di Pan: Matteo Pio Borazio;

Percussioni: Cesare Bisconti, Andrea Libori, Paride Fiorani, Filippo Argentati;

Sax Baritono: Sergio Giuli, Giorgio Santelli;

Sax Contralto: Francesco Carducci ,Migliozzi Ugo Pio, Stefania Canari e Mariska Endwlberg, Mariasole Luchetti;

Sax Soprano e sax Contralto: Vincenzo De Angelis;

Sax Tenore: Emiliano Bastari, Paolo Luchetti, Roberto Benigni;

Tromba: Francesco di Mauro, Gianni Pierucci, Antonio Sileoni, Rossella Paglioni;

Trombone: Simone Tisba, Pietro Uncini, Michele Mennichelli e Matteo Carnevale.

L’orchestra è anche sostenuta nella sua attività da operatori commerciali, dal momento che questa macchina della solidarietà viene messa in moto senza alcun contributo pubblico. È giusto e doveroso, quindi, ricordare le aziende, ma soprattutto le persone, che si impegnano in suo favore:

l’Ing. Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano,

Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata;

Di Claudio Mauro della Dima Cosmetics;

Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano;

Fabio Fiorani della Fina di Appignano;

Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano;

Gianluca Gasparrini e Valentini Jennifer di Mondo Infissi di Appignano;

Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete;

Duilio e Leonardo Compagnucci della Haili Electrics srl di San Severino Marche;

Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino

Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro:

Jurek Mosiewicz delle Tenute Murola di Urbisaglia;

Marinelli Mario della Rhutten di Caldarola;

Di Pietrantonio Andrea e Fabio del Caseificio Di Pietrantonio di Belforte del Chienti;

Pietro Ciucciovè del Vivaio Ciucciovè di Montecassiano;

Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia;

Di Luca Sidozzi Antonio della Nuova Marche Servizi di Civitanova Marche;

Antinori Berneria della CO.FER.METAL MARCHE s.r.l.

È anche grazie a loro che, senza sosta e con grande entusiasmo, l’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri” sta preparando il calendario del 2024, già pieno di impegni e progetti, tra i quali l’intenzione di incidere un secondo CD dell’Orchestra e il consolidamento degli accordi posti a base del Protocollo d’Intesa stipulato con l’Avis Abruzzo, per il quale va ringraziato il dottor Camillo Bosica, artefice dello stesso.