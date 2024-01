Cinema Margherita di Cupra Marittima, la programmazione fino al 1° novembre

Tre film in programma per il ponte di Ognisanti: "Anatomia di una caduta" della regista francese Justine Triet, Palma d'Oro a Cannes 2023, "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorzese e, per i più piccoli, "Me contro te -Vacanze in Transilvania" di Gianluca Leuzzi

di Elvira Apone