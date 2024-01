SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Inaugurata oggi, lunedì 8 gennaio 2024, la nuova sede del nido d’infanzia “La mongolfiera”, situato nel plesso scolastico appena restaurato di via Ferri a San Benedetto.

A tagliare ufficialmente il nastro il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, che ha ringraziato tutti per il lavoro svolto: “Consegniamo un’altra parte di questa scuola alla comunità, uno spazio in cui inizia la crescita dei vostri bambini, per cui invito tutti a godere finalmente di questa bellissima area”.

Ristrutturato dal punto di vista sismico, con fibre di carbonio su travi e pilastri, messo a norma in base all’attuale normativa, con classe energetica A + e abbattimento del 50% della potenzialità energetica prodotta, il nuovo asilo nido di via Ferri presenta una serie di ampi spazi ulteriormente passibili di un aumento della capienza, con tre sezioni per ospitare 48 bambini, di cui un terzo lattanti, una cucina in grado di produrre fino a 500 pasti e attrezzature moderne e ignifughe.

“Si tratta della seconda inaugurazione in questo anno scolastico, dopo quella della scuola media – ha spiegato con soddisfazione la dirigente Carosi. “Questa è l’unica realtà della città dove si può entrare a 3 mesi e uscire a 14 anni – ha continuato. “Ringraziamo il sindaco e l’assessore Sanguigni per il sostegno e l’attenzione dimostrata nei confronti della formazione delle nuove generazioni”.

“Abbiamo ottenuto un luogo accogliente, uno degli strumenti più importanti della comunità, che fa parte di un pacchetto completo che stiamo offrendo alle famiglie – ha dichiarato l’assessore Andrea Sanguigni. “Un ringraziamento al settore lavori pubblici e a tutte le educatrici che svolgono con amore questo lavoro. Siamo anche lieti di annunciare che a breve inizieranno i lavori per gli altri due asili nidi di San Benedetto, in via Togliatti e in via Alfortville – ha concluso.