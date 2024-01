SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Faccio mio un messaggio ai giornalisti, inviato da Giovanni Tridente di “Anima Digitale” a info@rivieraoggi.it, per il semplice motivo che, noi di Riviera Oggi e Piceno Oggi, lo condividiamo totalmente. Leggetelo attentamente:

Le virtú morali del giornalista, tra passione e desiderio di bene

I principali problemi etici della professione informativa, l’urgenza di recuperare un rapporto di fiducia tra chi informa e chi viene informato, le virtù per offrire al meglio un servizio ai cittadini.

Qualche tempo fa Mariagrazia Villa, collega che insegna allo IUSVE e autrice, tra altri, del libro Ethics Gym. Allena l’etica della comunicazione, mi ha posto alcune domande sul giornalismo e sulle sue implicazioni etiche. Le mie riflessioni, che qui riprendo, sono poi confluite nella stessa pubblicazione.

I principali problemi etici del giornalismo

Uno dei principali problemi etici che a mio avviso si trova ad affrontare oggi il giornalismo è legato alla responsabilità. Questo criterio, che è innanzitutto personale e dovrebbe accompagnare lo svolgimento di qualunque attività professionale, sconta oggi una mancanza di attenzione per tutta una serie di ragioni che nascono in ultima istanza dalla perdita di un entusiasmo generale, verso sé stessi e verso la società tutta.

Quando manca la spinta positiva, e mi verrebbe da dire lo stupore verso tutto ciò che ci caratterizza come persone e ci circonda come cittadini, viene meno anche la serietà e si è poco inclini a sottomettersi “a giudizio”. Qualunque cosa viene invece vissuta in maniera passiva e con un certo margine di (presunta) impunibilità, perché in fondo “le cose vanno come devono andare e non c’è verso di cambiarle”.

Quando si cade in questo tranello, la punizione è invece più che raddoppiata, non tanto come sanzione ricevuta ma come limitazione patita. Perdiamo noi, perdiamo quelli che ci stanno accanto, perde l’insieme della società, ci perdono tutti insomma. Come riscoprire allora il senso di responsabilità nelle cose che ciascuno fa?

Riscoprendo innanzitutto l’amore per sé stessi, e provando trarre da questo “amore” anche la linfa per proiettare sugli altri i benefici che ne derivano. Ci vuole passione, in senso buono, e ci vuole desiderio di bene. Ecco in fondo il principio etico per eccellenza: volere bene, volersi bene. In questa come in tutte le professioni.

Recuperare la fiducia

Oggi capita spesso di assistere a un mescolamento dell’atto di informare/essere informati, poiché attraverso i dispositivi che portiamo in tasca e la frequentazione degli spazi social, tutti ci siamo convertiti in potenziali “giornalisti”, informatori dell’istante. Basta assistere a un fatto, fotografarlo e farne un post: abbiamo sostanzialmente informato tutti i nostri seguaci. Ma consiste davvero in questo il giornalismo? O meglio, si limita alla sola trasmissione di un accaduto?

Questa sorta di conquista delle chiavi del “quarto potere”, insieme ai tanti errori che purtroppo vengono commessi per imperizia (irresponsabilità) o mancanza di risorse (scarsi finanziamenti), ha eroso con gli anni tutta la fiducia che un tempo i giornalisti rivestivano come garanti della democrazia e “controllori” del potere costituito.

In questi limiti ritroviamo anche la soluzione al problema. Basterebbe ritornare a fare ciò che si è sempre fatto nel giornalismo: offrire le primizie non le cose risapute, lavorare sul contesto, sulle cause e sulle ragioni di ciò che accade, accompagnare l’evoluzione delle “storie” poiché ogni cosa che avviene, e ogni fatto sociale, è soltanto l’inizio della vicenda: nessuno sa come evolverà e come andrà a finire.

Ebbene, in tutto ciò il ruolo del giornalista è centrale, e questo porta inevitabilmente a un risvolto positivo degli accadimenti, valorizzando la spinta di bene (pubblico) che ne potrebbe derivare. La fiducia vien poi da sé…

Le virtù morali per un vero servizio alla comunità

Lungo il suo Magistero, Papa Francesco ha dedicato innumerevoli discorsi alla categoria dei giornalisti e dei comunicatori in generale. Guardando ai tanti “peccati dei media”, pure essi citati in più occasioni (disinformazione, calunnia, diffamazione, ecc.), il Pontefice risalta una serie di consigli virtuosi che in molti casi appaiono anche interconnessi.

Innanzitutto, chi svolge questa professione deve avere un “innato” amore per la verità, condizione ineludibile che non va mai svenduta: bisogna essere onesti con sé stessi e con gli altri.

La verità è impossibile da raggiungere senza un atteggiamento di prossimità, che consiste nell’accostarsi alla vita delle persone e permette di superare anche le divisioni e i conflitti poiché instaura una cultura dell’incontro – tema tanto caro a Papa Bergoglio.

Un altro atteggiamento virtuoso è quello della responsabilità, sul quale abbiamo già detto, rifuggendo la superficialità e sintonizzandosi con il senso profondo del proprio lavoro.

Nella professione bisogna quindi avere l’accortezza di curare le parole, dice il Pontefice, proprio per superare le incomprensioni e favorire la riflessione; e bisogna dare speranza, allontanandosi da opinioni disfattiste o pessimiste e guardando al lato positivo delle questioni.

Non bisogna dimenticare che ogni nostra azione compiuta in pubblico trasmette una testimonianza, e questo vale a maggior ragione per i giornalisti, attraverso ciò che scrivono.

Un’ultima virtù, non certo per importanza, è quella dell’umiltà, che tra le altre cose porta a domandarsi le conseguenze del proprio operato, a non farsi dominare dalla fretta, a non costruire stereotipi e liberarsi dai pregiudizi. Come si vede, un bel campo da arare, dove far rifiorire finalmente la passione per questa professione e il servizio di bene alla società intera.

Giovanni Tridente