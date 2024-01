I massaggi sono una tecnica antichissima diffusa in Oriente più di 6.000 anni fa, questi hanno avuto da sempre un effetto benefico sul corpo umano e sono a tutt’oggi una tecnica molto efficace per prevenire o togliere i dolori di tipo prevalentemente muscolare.

Ad oggi la tecnica del massaggio classico più usata nel campo fisioterapico è il massaggio svedese che comporta tali benefici:

Riduzione dello stress : Il massaggio è ampiamente utilizzato per alleviare lo stress e promuovere il rilassamento. Le tecniche di massaggio aiutano a ridurre la tensione muscolare e a favorire uno stato di calma mentale.

: Il massaggio è ampiamente utilizzato per alleviare lo stress e promuovere il rilassamento. Le tecniche di massaggio aiutano a ridurre la tensione muscolare e a favorire uno stato di calma mentale. Alleviare il dolore : La massoterapia può essere efficace nel ridurre il dolore muscolare, articolare o cronico. Tecniche specifiche mirano a sciogliere i nodi muscolari e a migliorare la circolazione sanguigna, riducendo così il dolore.

: La massoterapia può essere efficace nel ridurre il dolore muscolare, articolare o cronico. Tecniche specifiche mirano a sciogliere i nodi muscolari e a migliorare la circolazione sanguigna, riducendo così il dolore. Migliorare la circolazione : Il massaggio può aiutare a migliorare il flusso sanguigno nel corpo, facilitando il trasporto di nutrienti e ossigeno ai tessuti e contribuendo alla rimozione delle tossine.

: Il massaggio può aiutare a migliorare il flusso sanguigno nel corpo, facilitando il trasporto di nutrienti e ossigeno ai tessuti e contribuendo alla rimozione delle tossine. Rigenerazione muscolare : È usato anche per aiutare nel recupero da lesioni sportive o per migliorare la flessibilità e la mobilità muscolare.

: È usato anche per aiutare nel recupero da lesioni sportive o per migliorare la flessibilità e la mobilità muscolare. Migliorare il sonno : Il massaggio rilassante può favorire un sonno migliore, riducendo l’ansia e il disagio fisico che possono interferire con il riposo.

: Il massaggio rilassante può favorire un sonno migliore, riducendo l’ansia e il disagio fisico che possono interferire con il riposo. Promuovere il benessere emotivo: Molte persone cercano la massoterapia per migliorare il loro stato emotivo e mentale, ridurre l’ansia o la depressione e aumentare la sensazione di benessere generale.

Oggi più che mai è importante ricorrere a delle sedute di massaggi, vista la vita frenetica e stressante alla quale siamo soggetti.

Sia che si svolga un’attività fisicamente pesante come ad esempio il muratore dove l’esposizione a temperature fredde ed umide invernali come anche la forte sollecitazione muscolare asimmetrica e continua porta a forti contratture muscolari.

Ovviamente anche i vari sportivi i quali sono sottoposti a stressanti allenamenti continui, soprattutto in procinto di gare atletiche di competizione risentono durante questa fase e dopo di disturbi muscolari con contratture presenti in diverse parti del corpo.

Anche chi svolge un lavoro sedentario può essere facilmente soggetto a forti contratture muscolari, poiché la postura seduta continua statica e spesso scorretta, i movimenti ripetitivi nel muovere il “mouse” del computer ( questo porta spesso ad una forte contrattura muscolare del muscolo trapezio che si irradia in tutta la spalla , il braccio, fino alla punta delle dita dell’arto usato, contrattura la quale può essere rigida alla pari o più di un lavoratore che svolge lavori pesanti), lo stress lavorativo ( il muscoli trapezi la parte discendente che si trovano tra il collo e la spalla vengono innervati dal nervo accessorio, che è l’undicesimo nervo del cervello e quindi non è un nervo spinale, quindi lo stress per via nervosa ha un effetto diretto su questa muscolatura) portano a tale risultato.

Per esperienza professionale ventennale il fisioterapista Marco Di Marco tratta i suoi pazienti spesso con i massaggi, ottenendo ricorrentemente a dei risultati soddisfacenti anche con poche sedute al paziente.

Per gli argomenti sopra citati lui consiglia a chiunque, soprattutto per prevenzione, di ricorrere a delle sedute di massaggi a seconda delle necessità del paziente magari con una seduta mensile o settimanale, in modo da non sottoporsi a più trattamenti poiché si è aspettato tanto con i dolori nella speranza che questi passano presto.

Questo trattamento preventivo viene consigliato da lui soprattutto in quest’epoca odierna, ovviamente soltanto dopo che il paziente prima si sia consultato con un medico specialista (nel caso un ortopedico o fisiatra) ma anche con il medico di famiglia, per escludere eventuali contrindicazioni generali o temporanee dei massaggi sul paziente.

Si consiglia sempre prima di sottoporsi a dei massaggi di rivolgersi ad un fisioterapista, poiché purtroppo ci sono anche persone che esercitano la professione abusivamente, dal 2023 è entrato in vigore l’ordine professionale dei fisioterapisti FNOFI (https://www.fnofi.it/) , quindi è facile adesso consultare da parte del paziente andando direttamente sul sito, se questi si trovi di fronte ad un professionista vero iscritto regolarmente all’ordine oppure no. Per la ricerca di un fisioterapista realmente e regolarmente iscritto all’ordine si può consultare il seguente link: https://albo.alboweb-fnofi.net/registry/search

Inoltre i trattamenti fisioterapici e quindi anche i massaggi fatti da un fisioterapista rientrano nelle spese mediche e le ricevute da questi emesse possono essere detratte nella denuncia dei redditi.

Per ulteriori informazioni potete contattare il fisioterapista Marco Di Marco del Centro Physiotherapiepraxis Ingeborg Ticha ai numeri 0735 65 72 66 – 338 285 2951.

Il centro si trova in Via dei Mille 30 a Porto d’Ascoli.

Iscritto regolarmente all’ OFI Marche (ordine fisioterapisti Marche) con il n° 585