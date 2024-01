MONTEPRANDONE – L’Associazione di fotografia Mosso Piceno avrà come ospite per le serate di mercoledì 10 e mercoledì 17 gennaio con inizio alle ore 21 Matteo Pagnoni dello studio Cinemattyc di Centobuchi di Monteprandone, per due incontri dedicati al video. Dall’approccio al video, alle riprese fino all’editing finale. Gli incontri sono ad ingresso libero alla sala comunale di piazza dell’Unità a Centobuchi.





Matteo Pagnoni, classe 1978, fin da piccolo si cimenta in scatti con una Canon AE 1 analogica, prendendola di nascosto dal papà, che nota subito una vena diversa rispetto alla normalità nei suoi scatti “rubati”. Solo negli anni 90 entra in possesso delle prime handycam, copie abbozzate degli enormi CamCorder in uso all’epoca e sperimenta in microfilm durante gli anni delle scuole superiori. La sua testa una grande passione per il cinema e la produzione audiovisiva per molti anni, in cui si diletta anche in scrittura di soggetti da destinare allo schermo.Dal 2019 entra ufficialmente nel professionismo fondando la Cinemattyc Produzioni Video, con la quale realizza Videoclip, DocuFilm, Spot e video reportage.Dal 2023 inoltre, dopo un percorso pluriennale inizia a lavorare come Direttore della Fotografia e Regista per alcune produzioni che vedranno la luce nel corso del biennio 2024/2025.