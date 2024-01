SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Sora.

NOTE

Cielo nuvoloso, campo in buone condizioni. Padroni di casa in maglia verde, ospiti in bianconero.

FORMAZIONI

SAMB (4-3-3): Grillo 07, Zoboletti 05 (65′ Pezzola), Sbardella, Sirri, Orfano 05, Pietropaolo 03, Bontà (45′ Scimia), Arrigoni (88′ Barberini), Senigagliesi (65′ Cardoni 04), Battista, Tomassini (80′ Martiniello).

A disposizione di Mister Lauro: Coco 03, Sciarra 05, Chiatante 04, Tourè 05.

SORA (4-3-3): Simoncelli, Ippoliti 04, Orazzo, Martey 05, Gemini (75′ Formicola), Veron Franco (45’Gubellini), Digilio, Tribelli (45′ Tordella 03), Didio 04 (65′ Paolucci 04), Mastrantoni, Veron 03.

A disposizione di mister Campolo: Salvati, Vespa 04, Fortunato 05, Blando, Jrillo 03.

ANGOLI 4-1

AMMONITI Veron

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio ore 14.30. Spettatori 4’344.

1′ Bellissima coreografia della Nord prima del fischio d’inizio, a ricordare la storia Centenaria del Club rossoblu. Di seguito il video, che vale più di ogni parola.

9′ Prima conclusione di Arrigoni dal limite. Palla alta.

13′ GOOOL SAMB. Primo angolo rossoblu, Senigagliesi sul primo palo trova l’incornata vincente di Tomassini. 1-0.

19 SAMB VICINA AL RADDOPPIO: gran contropiede di Battista che arriva al limite e calcia col destro. Sul fondo dopo una lieve deviazione. Nulla di fatto sul corner seguente.

22′ ECCOLO IL GOL. CHE SAMB! Battista crossa col telecomando sul secondo palo e pesca Senigagliesi che al volo batte il portiere. Si presenta con un gol ed un assist il classe ’98.

25′ SAMB STRARIPANTE, 3-0. Ancora Tomassini in rete. Punizione di Arrigoni dalla trequarti, che crossa sul secondo palo per Sbardella: il difensore fa la sponda per il bomber che la spinge in rete col petto. Tre gol in 25′. CHE SAMB!

35′ Accorciano le distanze i laziali. Angolo Sora, Grillo smanaccia ma sul proseguo dell’azione gli ospiti segnano con Mastrantoni. Proteste rossoblu per un fallo in attacco che sembrava evidente.

40′ RISPOSTA SAMB IMMEDIATA. Punizione dal limite di Arrigoni che insacca con un gran tiro. 4-1. Poker servito.

45+2′ Fine primo tempo. Grande prima frazione dei ragazzi di mister Lauro, avanti 4-1.

SECONDO TEMPO

45′ Gubelli e Tortella per Veron e Tribelli nel Sora. Nella Samb, fuori Bontà per Scimia.

60′ Samb in controllo, fa girare palla. Sora che sembra voler puntare a non incassarne altri per oggi.

65′ “L’ospedale non si tocca”. Così canta la Nord mentre espone uno striscione critico nei confronti dell’Azienda Sanitaria Territoriale.

75′ Samb che gestisce il risultato con la circolazione di palla. Ritmi molto più bassi in questa ripresa.

80′ Tomassini esce fra gli applausi, per Martiniello.

90′ 3′ di recupero.

90’+2′ Cross di Sbardella per Cardoni che sfiora la manita di testa.

90’+3′ Fischio finale. Samb-Sora 4-1.