GROTTAMMARE – Cuprense: Levko, Spaccasassi D., Del Moro, Trawally, Onori, Rastelli, Zahraoui I., Sulpizi, Mihali, Dozio S., Zahraoui. A disposizione: Peroni, Croci, Belattar, Goseni, Pompei, Mori, Ali, Marcantoni. Allenatore Marcaccio

Grottammare: Beni, Donzelli, Porfiri, De Cesare, Genovese, Gibbs, Marcelli, Polini, Mattioli, Pomili, Di Nicolò. A disposizione: Diakhaby, Capriotti, Traini, Camela, Guenci, Franchi, Zanibi, Liberati, Pallotta. Allenatore Poggi.

Marcatori: Marcantoni (C), Pomili (G), De Cesare (G), Mattioli (G), Polini (G).

Non poteva iniziare meglio il 2024 del Grottammare Calcio che, in pochi minuti, si impone sul difficile campo della Cuprense. Passano pochi secondi dall’inizio del match ed è Davide Pomili a sbloccare la contesa, sfruttando al meglio un assist di Polini. Il raddoppio è una perla di capitan De Cesare, che disegna una punizione meravigliosa da centrocampo sorprendendo il portiere di casa. Il tris che chiude il primo tempo è di Mattioli, abile a sfruttare un’incertezza della retroguardia cuprense.

La ripresa si apre con il poker firmato da Polini, uno dei migliori in campo tra le fila dei biancocelesti. Il gol della bandiera per la Cuprense è realizzato da Marcantoni. La squadra di Poggi ha approcciato al meglio il ritorno in campo ed ora si prepara a chiudere il girone d’andata tra le mura amiche, nel difficile match contro Comunanza.