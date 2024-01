RAPAGNANO: Innamorati, Marinelli (44′ st Keci), Corradini, Iommetti (14′ st Bitti), Scriboni, Marcoaldi, Di Donato (40′ st Baicu Vlad), Biancucci (45+3′ st Sako K.), Polozzi, Sako B., Rapacci (24′ st Macchini).

A disposizione: Vallati, Funari, Hihi, Moretti. Allenatore Graziano Garagliano

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia, Lanzano, Stacchiotti, D’Intino (23′ st Zadro), Pietropaolo, Galli, Picciola, Liberati (20′ st Cialini).

A disposizione: Tamburini, Mbjeshova, Di Luca, Sharif, Fares, Addarii. Allenatore Salvatore Fusco

Arbitro: Eletto della sezione di Macerata

Marcatori: 17′ pt Polozzi, 38′ pt Liberati, 15′ st Picciola.

Note: ammoniti Marinelli, Veccia, Fabi Cannella, Pietropaolo. Espulso Marcoaldi per doppia ammonizione.

RAPAGNANO – Inizia con il piede giusto il 2024 dell’Atletico Centobuchi che torna alla vittoria battendo in trasferta il Rapagnano in rimonta per 1-2.

Il primo tempo inizia in salita per i biancazzurri che al 17′ pt si trovano in svantaggio: cross dalla sinistra in area per Polozzi che deposita in rete per l’1-0. Al 32′ pt conclusione di Polozzi verso la porta deviata da Iommetti ma Camaioni para. Poco dopo l’Atletico ci prova con Picciola che riceve dopo un calcio d’angolo ma il suo tiro finisce sopra la traversa. Al 38′ pt arriva il pareggio della squadra di Fusco: corner dalla destra battuto da Veccia dove arriva Liberati che sul primo palo insacca di testa per l’1-1.

La seconda frazione di gara vede subito un’occasione per l’Atletico Centobuchi: lancio in profondità di Fabi Cannella per Liberati che di prima intenzione sfiora la traversa. Al 15′ st i biancazzurri firmano il sorpasso: grande assist di Galli in profondità per Picciola che di sinistro incrocia e batte Innamorati per l’1-2. Al 43′ st occasione Rapagnano: Marcoaldi serve con un filtrante in area Macchini che incrocia la conclusione sul secondo palo ma Camaioni compie un miracolo e salva la porta biancazzurra. Nel finale il Centobuchi si vede annullare un gol di Cialini per fuorigioco dopo un’ottima azione orchestrata da Picciola.

Con questo successo l’Atletico Centobuchi sale a 26 punti in classifica e tornerà a giocare in casa contro il Potenza Picena sabato 13 gennaio.