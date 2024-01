SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel calciomercato di dicembre, mister Lauro ha trovato sotto l’albero due rinforzi importanti per affrontare il girone di ritorno.

Bontà, è l’elemento over che va a rafforzare il centrocampo aumentando le soluzioni e permettendo un eventuale passaggio a 3.

Senigagliesi è invece l’esterno che può dare spinta sulla corsia di destra, dove però nel girone d’andata si è messo in luce un Battista in gran spolvero.

Il dilemma di mister Lauro, è dunque come gestire la staffetta tra due giocatori tecnici che saltano l’uomo come Battista e Senigagliesi, magari facendoli giocare anche entrambi, uno da una parte uno dall’altra in caso di necessità. Certo è che poi servirebbe un under a centrocampo per far quadrare i conti, e proprio a questo potrebbe far comodo l’inserimento di uno tra Sciarra e Mbaye, appena ufficializzati.

Per quanto riguarda il nuovo numero 10 che dovrà colmare il vuoto lasciato da Alessandro, nei prossimi giorni la società potrebbe sondare nuovi profili.

Dopo la fumata nera di Giampaolo, con annessa polemica per il modo in cui ha sposato la causa Ancona, e le cessioni di Romairone e Buonavoglia, davanti restano come punte di ruolo over i soli Tomassini e Martiniello.

La gara di domani contro il Sora, potrà risolvere molti interrogativi anche in tema mercato, con la società e il ds De Angelis che restano vigili per cogliere occasioni last minute.