ASCOLI PICENO – Ieri sera, 4 gennaio, Il Coro Giovanile Piceno ha incantato un duomo gremito di persone.

Un folto pubblico ha applaudito il concerto “Voci dal nuovo anno”, che ha visto presenti, oltre che al Giovanile, i Piccoli Cantori del Piceno e il Gruppo Corale Piceno, entrambi al loro debutto.

Il parroco della Cattedrale di Sant’Emidio, don Luigi Nardi, ha espresso i suoi complimenti “non solo dal punto di vista artistico, ma anche umano dal dietro le quinte”. Presente anche il Vicesindaco di Ascoli Piceno, Giovanni Silvestri, che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale, congratulandosi per un concerto così ben riuscito in un luogo non facile come il Duomo e augurando il meglio per tutte le attività dell’associazione.

Tutte e tre le formazioni corali sono sempre pronte ad accogliere nuovi membri, pertanto chiunque abbia voglia di cantare dai 7 anni in su, non esiti a contattare il Coro Giovanile Piceno.