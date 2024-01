Politica, Canducci e Bottiglieri: “Adesso è sicuro, il ‘Mazzoni’ sarà l’UNICO presidio di Primo Livello della provincia”

Il comunicato giusto e vero è stato fatto per la notizia delle dimissioni del Dott. Di Matteo "Arriva come un fulmine a ciel sereno e fa suonare l’ennesimo campanello di allarme sul nostro ospedale". Ma i due consiglieri dimenticano che il campanello suona da 4 anni e anche loro due hanno fatto... orecchie da mercante. Chiaramente per una demagogia che adesso stanno pagando tutte le comunità della costa e delle colline circostanti

di Nazzareno Perotti