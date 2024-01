SAN BENEDETTO – L’anconetana Eleonora Fontana della segreteria regionale della Cgil Marche dichiara: “Troppa precarietà, occorrono maggiori tutele”. Ancora più negativa è la situazione per le donne che superano appena le 2mila euro l’anno.

È quanto emerge dai dati INPS del 2022, elaborati dall’IRES Cgil. Il quadro che scaturisce è che, nelle Marche, “risultano occupati 6.441 lavoratori dello spettacolo con una retribuzione media lorda annua di 6.291 euro e un numero medio di 79 giornate retribuite. Questi sono aumentati del 26,4% rispetto all’anno precedente ma, confrontando i dati con il pre-pandemia (2019), emerge un calo del 10,5%, in controtendenza rispetto all’area del Centro Italia (+10,4%) e alla media nazionale (+4,8%)”.

Anche il segretario generale Slc Cgil Marche, Carlo Cimmino, non nasconde la preoccupazione dell’analisi dei dati rilevati: “Vanno affrontate varie questioni, a partire dall’emersione dal nero ai rinnovi contrattuali, buona parte ancora aperti, in cui sarà indispensabile regolamentare l’avvento e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale”.

I dati: i dipendenti (5.181 lavoratori) percepiscono una retribuzione media lorda annua di 6.696 euro mentre gli autonomi (1.260 lavoratori) guadagnano mediamente 4.628 euro lordi annui e sono caratterizzati da una media di 24 giornate retribuite annue.

Le lavoratrici (48,5% del totale) ricevono 2.693 euro in meno (-35,5%) rispetto ai colleghi uomini e gli under 30 (34,2% del totale) non arrivano a 2mila euro lordi annui.

Diverse le retribuzioni dei lavoratori di ambiti diversi: le retribuzioni più alte si riscontrano negli amministratori (17.539 euro lordi annui) e impiegati (16.087 euro lordi annui), categorie caratterizzate anche da un numero più elevato di giornate medie retribuite; in fondo alla classifica si trovano i lavoratori del “ballo, figurazione e moda” (1.065 euro lordi annui e 14 giornate medie retribuite). I 1.131 concertisti e orchestrali, gruppo più numeroso, guadagnano mediamente 2.320 euro lordi annui con 23 giornate medie retribuite. Gli attori arrivano a 6.299 euro con 37 giornate retribuite.

Evidenzia Cimmino: “L’instabilità lavorativa contribuisce alla diffusione del lavoro povero: dei venti gruppi professionali analizzati, dodici sono contrassegnati da retribuzioni medie sotto i 10.000 euro lordi annui. Di questi, la maggior parte rappresentano la colonna portante dello spettacolo dal vivo”.

A proposito delle donne, la Fontana, della segreteria Cgil Marche, mette in evidenza che “le lavoratrici in particolare ma tutti i lavoratori dello spettacolo sono fortemente penalizzati nella nostra regione e, anche in questo settore, c’è un gap di genere che si traduce in una precarietà maggiore a sfavore delle donne nonché un divario salariale significativo tra le lavoratrici e gli under 30”. E ancora: “Il 15 dicembre scorso sono scaduti i termini per l’indennità di discontinuità lavorativa; se non si interviene per rendere la misura rispondente alle esigenze del settore, non produrrà gli effetti necessari, facendo scivolare ancor più nella marginalità i lavoratori dello spettacolo”.