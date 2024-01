Prossimo appuntamento il 7 gennaio al Riviera delle Palme dove la Samb affronterà il Sora per la prima giornata del girone di ritorno. All’andata il grande esordio della Samb con la vittoria per 1-3. L’unica vittoria del Sora a San Benedetto risale al 2003. . Saranno disponibili contro la sambenedettese anche i nuovi acquisti laziali, con il ritorno in bianconero del centrocampista classe 2005 Andrea Evangelisti, l’attaccante proveniente dal Rimini in serie C, Lorenzo Didio, mentre nel pomeriggio è stato annunciato l’arrivo del centrocampista Matteo Tordella ceduto dal Campobasso, quest’ultimo un colpo di coda dei laziali dopo che è saltato l’accordo con l’ex Catania e Akragas Cristian Llama, il quale ha concluso con la Puteolana.

In una squadra dalla differenza reti negativa, quasi la metà dei gol sono stati segnati da Matteo Gubellini unico marcatore di rilievo a quota 6 reti, coadiuvato dall’ala destra Pietro Tribelli, che anche se ha messo a segno una sola rete, resta un elemento importante per i laziali, che dovranno accaparrare punti per evitare i playoff.