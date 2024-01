SAN BENEDETTO – Era tutto pronto per accogliere Daniel Giampaolo tra le fila rossoblù, ma in mattinata prima la voce che il DS dell’Ancona Francesco Micciola abbia intercettato l’ex Recanatese, soffiandolo alla Samb, poi la doccia fredda del comunicato ufficiale della società Dorica, che comunica di “aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’95 Daniel Giampaolo, legato al club biancorosso a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo.”

Giampaolo Sarebbe dovuto giungere in Riviera oggi ed allenarsi con la quadra contestualmente alla firma.

La Sambenedettese risponde duramente al giocatore ed al suo agente attraverso un comunicato ufficiale:

“La .. esprime tutto il proprio dissenso per il comportamento altamente scorretto del calciatore e del suo agente , che vanno contro ogni principio di rispetto e lealtà sportiva da sempre incarnato dalla nostra società: infatti, dopo aver raggiunto da giorni l’intesa totale tra le parti e aver insieme concordato anche altri dettagli importanti come numero di maglia (già stampata) ed alloggio, il calciatore in questione dalla serata di ieri non ha più risposto alle chiamate dei dirigenti rossoblù accordandosi contemporaneamente con un altro club senza effettuare la minima comunicazione.

Un atteggiamento davvero indecoroso nei confronti della Samb e dell’intera città, segnale chiaro di una mentalità che non può sposarsi affatto con quella rossoblù: serietà e valori morali restano per tutti noi aspetti principali, che sono venuti meno in poche ore da parte di personaggi dai quali la nostra società è ben felice di prendere definitivamente le distanze nel presente e nel futuro.