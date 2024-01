SAN BENEDETTO – “Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine per l’assistenza e l’amorevolezza dedicati a nostra madre”. Inizia così la lettera che i familiari di una donna che è stata ospite del Centro Sociale “Primavera” hanno inviato al sindaco Antonio Spazzafumo e alla direzione della struttura di via Piemonte.

“Siamo certi che la mamma – prosegue la lettera – abbia potuto godere dell’alta qualità dell’organizzazione e dell’impegno straordinario del personale, in particolare dell’umanità, non disgiunta dalla lodevole capacità, dell’infermiere che l’ha assistita. La sua dedizione e la sua professionalità hanno fatto la differenza, rendendo il periodo di permanenza di nostra madre un’esperienza positiva e confortante; la sua gentilezza, competenza e attenzione alle esigenze della mamma resteranno per sempre nei nostri ricordi più cari. Grazie di cuore a tutto il team, alla sua direttrice, per aver reso il tempo trascorso sereno e confortevole. La dedizione, la cura con cui hanno ospitato nostra madre durante questa delicata fase della sua vita è stata e sempre sarà ricordata con sincero affetto da tutta la nostra famiglia. I gesti gentili non saranno mai dimenticati da nessuno di noi e sempre imperitura sarà la nostra riconoscenza. Ancora grazie di cuore per aver creato un ambiente accogliente e familiare”.