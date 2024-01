MONTEPRANDONE – L’Epifania tutte le feste si porta via? Non ci pensate! Gigi Micucci con la sua storica Macelleria in via Carlo Allegretti 38, resiste anche all’Epifania. Appuntamento il 7 gennaio dalle 18 nel borgo storico di Monteprandone.

Luigi Micucci, con il supporto dell’Associazione Le Due Porte, organizza la II edizione de “un aperitivo in Macelleria” per la degustazione dei propri prodotti, accompagnati con i vini naturali della Masseria La Cattiva di Turi e le birre IgA del Birrificio Opperbacco di Notaresco.

Un ultimo appuntamento Natalizio per promuovere Monteprandone attraverso l’abbinamento cibo, vino e birra.

Le proposte alimentari sono come sempre succulente: GOLOSO-Bun alla curcuma con pecorino e pancetta stufata, COLPO DI TACCO-Bun alla curcuma con coppa di testa e salsa verde, KEPORK-Cacciannanz con porchetta di maialino di cinta senese con salsa ai peperoni.

I vini della masseria La Cattiva che potranno essere degustati saranno: La Spettinata (in lattina), Rosato e Running.

Le birre IgA del birrificio Opperbacco che potranno essere degustati saranno: Recchiuti, Terraviva, Pesche.

La cornice è quella del centro storico di Monteprandone completamente addobbato ed illuminato a cura dell’Amministrazione Comunale, con la mostra del compianto Nazareno Luciani, il Museo dei Codici di San Giacomo della Marca e con la mostra nazionale di arte presepiale a cura di Segui La Cometa (www.seguilacometa.it) all’interno di Palazzo Parissi (ultima occasione per poterli visitare).

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia, all’interno della sala di San Leonardo (a fianco alla Macelleria). Per ogni aggiornamento seguite la pagina Facebook ed Instagram di Fermento Marchigiano.