SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La casa di cura privata Villa Anna festeggia i suoi 75 anni.

Villa Anna nasce nel dicembre del 1948 in una villa liberty al centro della città, ed era stata inizialmente istituita come una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario nazionale per l’attività di ostetricia e ginecologia.

Nel 1961 la casa di cura venne trasferita presso l’attuale sede di Via Toscana, e successivamente il plesso ospedaliero venne ampliato con altri due corpi, di cui l’ultimo edificato ad inizio degli anni 90.

Dal 2008 la clinica è stato oggetto di una completa ristrutturazione interna terminata quest’anno.

Nel frattempo l’attività ostetrica è cessata circa 20 anni fa con la chiusura del punto nascite, mentre prosegue quella ginecologica assieme a quelle di chirurgia generale, ortopedia, urologia, oculistica, otorinolaringoiatria, medicina generale, cardiologia, riabilitazione e lungodegenza, oltre ai servizi di laboratoristica, diagnostica per immagini ed endoscopia digestiva.

“La forza della struttura – dichiara il Presidente Simone Ferraioli – è stata sempre quella di coniugare la qualità professionale dei propri operatori sanitari agli investimenti strutturali e tecnologici sui quali la proprietà ha sempre profuso il massimo impegno e sforzo.

Nel prossimo triennio – prosegue Ferraioli – gli investimenti saranno volti a completare la nuova area destinata a parcheggio recentemente acquisita e, soprattutto, l’ampliamento della struttura per il quale è già stato approvato dal Comune l’intervento previsto.

Come detto però, non si può prescindere dal più importante degli investimenti per nostra casa di cura, ovvero il capitale umano rappresentato dai nostri professionisti. Per questo, proseguendo nel solco della grande tradizione chirurgica della clinica, siamo lieti di comunicare che nel corso dell’anno il dottor Vincenzo Ferrara ha scelto di proseguire la propria attività urologica, dopo l’esperienza ospedaliera , presso la nostra struttura.

Ed a proposito di novità, dal 2024, il reparto di medicina generale sarà affidato alla guida del dottor Roberto Pilotti, il quale prenderà il posto del dottor Sandro Maretti, al quale vanno i nostri ringraziamenti più sentiti per questi anni di attività e per il prezioso supporto prestato alla struttura e alla comunità durante il periodo Covid”.