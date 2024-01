MARTINSICURO – È un bilancio di previsione speciale quello del prossimo triennio 2024-2025-2026 e che è stato approvato nella serata di giovedì 28 dicembre dal Consiglio comunale del Comune di Martinsicuro.

Un documento approvato prima dell’arrivo del nuovo anno senza dover ricorrere alle consuete proroghe.

“Un risultato questo, mai raggiunto prima dal nostro Comune – le parole di un soddisfatto Alduino Tommolini, assessore al bilancio e finanze. Un bilancio che è stato approvato in consiglio con il tempo record di appena 18 minuti circa, chiaro segno del grande lavoro di squadra tra uffici comunali e maggioranza; a tutti loro mi sento di rivolgere il più sentito ringraziamento.

È il bilancio che, in fondo, rappresenta per me, dopo 17 anni di lunga militanza nella nostra casa comunale, il coronamento di una carriera politica vissuta al servizio della mia gente, curando ciò che più amo nella mia vita lavorativa, e cioè fare di conti e aiutare a rendere possibile, attraverso una buona gestione finanziaria, la realizzazione di grandi investimenti, che possano creare nuove e sempre più importanti opportunità di sviluppo”.

Un bilancio di previsione che, scendendo più nello specifico, risulta caratterizzato per il 2024 da oltre 60 milioni di euro di entrate di cassa previste e da una spesa in conto capitale per investimenti che nel solo biennio 2023-2024 sfiorerà la ragguardevole cifra 40 milioni di euro.

“Questo permetterà – conclude Tommolini – di continuare quel processo di crescita costante della nostra città in modo da realizzare quel grande salto di qualità che la porterà a collocarsi tra le migliori della sua classe e di diventare un polo di attrazione importante per tutte quelle attività economiche che sono capaci di generare nuovi posti di lavoro”.