SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, le parole che il dottor Claudio Maria Maffei ha condiviso in un post sul suo profilo personale Facebook.

“La pessima Giunta che governa la sanità delle Marche detesta i dati, che infatti non utilizza. E allora ho deciso di provvedere io a scrivere una Guida alla lettura dei dati a disposizione sulla nostra sanità. A chi ne farà richiesta manderò la prima puntata della Guida, la cui copertina ho riportato nella foto di questo post. Debbo al mio grande e bravissimo amico, Franco Di Stanislao, la conoscenza del celebre aforisma riportato in questa foto: “crediamo in Dio, gli altri ci debbono portare i dati”. Questa espressione valida in genere è fondamentale per la tutela della salute.

Come si fa a decidere sulla programmazione e organizzazione dei servizi senza dati? La Giunta delle Marche ci riesce benissimo perché guarda solo i dati sui potenziali elettori dei loro due Assessori alla Salute. Il motto della Giunta è infatti: crediamo solo in quello che serve a portarci voti, per tutto il resto gli altri si arrangino.

La prima puntata della Guida è dedicata alle reti tempo dipendenti cardiologica, dell’ictus e del trauma più quella dell’emergenza urgenza ospedaliera. Colgo l’occasione per esprimere ancora una volta il mio cordoglio per i tre operatori del Sistema di Emergenza Territoriale delle Marche deceduti assieme al paziente da loro trasportato nel tragico incidente di Urbino.

La seconda puntata sarà dedicata alla rete oncologica. Sono gradite e anzi sollecitate osservazioni, richieste di chiarimento e proposte di approfondimento”.