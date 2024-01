SAN BENEDETTO – Nei giorni scorsi, Piernicola Cocchiaro, direttore artistico del “28º Festival dell’Arte sul Mare” che si svolgerà nel prossimo mese di giugno, ha invitato ufficialmente i 10 artisti selezionati che parteciperanno al simposio, dando così il via alla sua fase organizzativa.

Il Festival che avrà come titolo “Astrazioni”, inizierà l’8 giugno, si chiuderà il 30 e sarà composto da quattro sezioni: “Scultura Viva”, “Pittura Viva” e “Musica Viva”, che avranno luogo al MAM, Museo d’Arte sul Mare, dall’8 al 15 giugno e “Mostre & Conferenze” che invece si svolgerà dall’8 al 30 giugno alla Palazzina Azzurra.

Alla sezione “Scultura Viva” parteciperanno le scultrici Yunmi Lee e Michela Tabaton-Osbourne, nate rispettivamente in Corea del Sud e in Inghilterra, ma residenti in Italia e gli scultori Adriano Ciarla, Abdulkadir Hocaoğlu nato in Turchia e anch’esso residente in Italia e il belga Jorg Van Daele. Ad essi, come ogni anno, si aggiungerà lo scultore locale Giuseppe Straccia, autore di diverse sculture già presenti nel MAM e del Presepe che si trova tra il secondo ed il terzo tratto del molo sud.

La sezione “Pittura Viva” vedrà la partecipazione di Désirée Salman, pittrice olandese e della sambenedettese Katia Minervini, che realizzeranno due murali astratti, uno geometrico e uno gestuale. Un terzo murale sarà realizzato dagli artisti outsider ospiti del Centro Diurno “I colori della mente” di San Benedetto, coordinati da artisti volontari locali del gruppo “Il diritto di volare”.

La sezione “Musica Viva” vedrà la presenza del Giacinto Cistola Quartet che si esibirà come sempre nel MAM, durante la famosa “Serata Jazz”, che si terrà la sera del 12 giugno.

Infine, alla sezione “Mostre & Conferenze” parteciperanno il Maestro Domenico Difilippo, artefice dell’Astrattismo Magico che esporrà le sue opere alla Palazzina Azzurra dall’8 al 30 giugno e il Critico e Storico dell’ Arte Andrea Viozzi che aprirà il Festival parlando dell’astrattismo in genere e, in particolare, di quello magico, geometrico, gestuale e outsider degli artisti partecipanti al Festival.

Come sempre il 28º Festival dell’Arte sul Mare sarà finanziato dall’Amministrazione comunale e vedrà la collaborazione della ditta ElettroPneumatica e dell’Associazione albergatori Riviera delle Palme, sponsor storici dell’evento e la partecipazione della Fondazione Carisap e delle ditte Assoedil, Tuttocolori e Morganti Services.