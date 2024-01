CUPRA MARITTIMA – Sarà il concerto “Fiati d’Opera – le più belle arie d’opera da Mozart a Mascagni, Verdi, Puccini e la Christmas suite di Mangani” a chiudere, il giorno dell’Epifania, gli eventi per le festività natalizie organizzati dal Comune di Cupra Marittima, in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione dei commercianti cuprensi.

Il concerto, a cura dell’Ensamble di Fiati della Gioventù Musicale d’Italia, si terrà il 6 gennaio alle 21:15 nella Chiesa di San Basso e vedrà la partecipazione straordinaria del basso Andrea Concetti e del soprano Maria Bucciarelli, con la direzione del Maestro Michele Mangani. L’ingresso è gratuito.

L’esibizione, con artisti di fama internazionale, è dedicata all’Opera e prevede un programma musicale di grande interesse per il pubblico: Mozart, Rossini, Verdi e Puccini, con trascrizioni di sinfonie, arie e una Suite di melodie natalizie.

L’organico dell’Ensemble è formato da un decimino di fiati (2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti), da un contrabbasso e da 2 voci soliste, appunto il soprano Marina Bucciarelli e il basso Andrea Concetti che, con grande emozione, per la prima volta si esibirà a Cupra Marittima, il paese che ha dato i natali a sua madre.

Gli appuntamenti per l’Epifania iniziano già dal pomeriggio. Alle 15:30 animazione e spettacolo per bambini, arte e giocoleria con le Befanine; alle 17:30 in piazza Possenti saranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria di Natale. Ad animare la cittadina ci saranno anche stand con dolci e bevande calde a cura della Pro Loco e dell’Associazione Commercianti.