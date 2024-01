SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una notte in prima linea quella dei sanitari del 118.

In particolare, contro gli eccessi dovuti ai festeggiamenti del Capodanno.

Molti giovani hanno infatti accusato malori in seguito all’abuso di alcool.

Questi sono stati prontamente soccorsi, senza conseguenze gravi.

Per quanto concerne la viabilità, non si registrano incidenti significativi.

Così come per l’utilizzo dei fuochi d‘artificio che, fortunatamente, non hanno arrecato danni.