SAN BENEDETTO – Le nostre considerazioni su quanto è accaduto nel 2023:

POLITICA: fare peggio nel 2024 è molto difficile

Esattamente un anno fa, in riferimento alla giunta Spazzafumo, dicevamo che forse la maggioranza non aveva ancora… preso le misure, vista principalmente l’inesperienza del sindaco. Comprensibile. La prima scelta del 2023, però, si rivela subito sbagliatissima, un nuovo ospedale (non si sa di che livello) da costruire a Ragnola. Sembrava uno scherzo fino a quando il presidente della Regione Acquaroli venne a San Benedetto per firmare il protocollo di intesa con il primo cittadino Antonio Spazzafumo. Silenzio generale, in particolare del consigliere Umberto Pasquali che aveva in precedenza definita una scemenza la decisione. E anche senza che nessun organo di informazione, tranne noi, alzasse il dito per esprimere una qualsiasi opinione. Zitti come se i cittadini non si aspettassero dai giornali una pur piccola considerazione. Per noi scandalosa tanto è che, da quel giorno, il numero di contrari sta aumentando a dismisura. La Sanità Picena, pardon la Sanità di chi vive sulla costa, ha alzato le mani in segno di resa. Nessun ripensamento delle istituzioni sambenedettese, anzi: sono il sindaco di San Benedetto del Tronto e voglio tutti i servizi nella mia città, a dimostrazione di quanto stia diventando sempre più piccola come territorio e quindi come mentalità. Alla faccia delle località circostanti, dei loro sindaci, dei loro cittadini che si aspettano altro dalla città che vanta diritti che però si rivelano deleteri per altri e per se stessa.

CULTURA: situazione stazionaria

Resta stazionaria, quindi senza picchi di miglioramento che la città meriterebbe e si aspetta dalle istituzione locali. Vedasi assessorato alla cultura che, in seguito alle scelte del consigliere delegato Umberto Pasquali, ha ‘fatto fuori’ Pasqualina Lazzari che, in passato, si era distinta, tanto da essere scelta anche da Antonio Spazzafumo. Vedasi anche Circolo dei Sambenedettesi che non ha dato segni utili a risolvere un problema cronico per San Benedetto, oltre a dimostrarsi male informato in diverse occasioni. Insomma si potrebbe fare molto di più. Considerando anche il carnevale che, dai bagliori degli anni ‘50 (era l’antagonista principale di Viareggio) ha provato un paio di volte a risorgere (anni ‘70 e ‘90) e ora non esiste più nel vero senso della parola.

SPORT: Samb dalla polvere agli altari

Il fatto che fatichi ad emergere nel nostro territorio uno sport che non sia il calcio ha radici storiche. In pratica i successi della Sambenedettese Calcio a partire dagli anni 50 hanno attirato le attenzioni del 90% dei cittadini del territorio per cui gli altri sport sono da sempre considerati secondari. Anche se il Rugby, in particolare, ma anche Pallavolo e Pallacanestro ci stanno provando. Il Ciclismo è solo per amatori mentre il Nuoto soffre da alcuni anni per la mancanza di una piscina degna di tale nome. Anche la Boxe sta cercando di dire la sua.

Ma passiamo al calcio che continua ad avere come capofila la squadra di San Benedetto del Tronto per i motivi espressi sopra: adesso U.S. Sambenedettese, Samb per tutti.

Visto l’interesse che ha da sempre, merita un discorso a parte. A gennaio 2023 si inizia a capire (anche se i segnali c’erano stati molto prima, purtroppo solo per pochi) che il presidente Roberto Renzi avrebbe fatto fare una brutta fine alla società rossoblu. Non proprio una sorpresa, l’anno prima l’avvocato di Kim Dae Jung, uscendo dal notaio dove Renzi aveva preso possesso della Samb, mi disse queste testuali parole “Fra due anni vi ritroverete di fronte all’ennesimo fallimento”.

Detto questo, dopo che a febbraio si verificarono strani fatti durante il derby con la consorella Porto D’Ascoli di Vittorio Massi, ebbe culmine in estate la fine (preannunciata) della società di Renzi e anche quella del Porto d’Ascoli che si sacrificò per fare spazio alla società rossoblu, della quale prese il nome verso il mese di ottobre. Un successo, tanto che riportò allo stadio gente che non ci andava da anni, fino a raggiungere quasi 7 mila spettatori nella prima gara casalinga e più di 3 mila abbonati.

Non si può però, coprire con un tappetto lo ‘sporco’ di certi avvenimenti estivi. Restano, infatti, ancora dubbi su alcuni fatti. Anche se la speranza di tutti è che la soluzione finale si rilevi la migliore.

1-Mentre la squadra era ancora di Roberto Renzi, con Vittorio Massi alla finestra, il primo potenziale acquirente fu Valerio Antonini che noi per primi facemmo conoscere ai cittadini. A parte un piccolo litigio che io stesso ebbi con lui per una dimenticanza, Antonini disse a chiare lettere che Renzi stava rifiutando una sua offerta di 500 mila euro che avrebbe salvato la Samb da ogni rischio. L’allora presidente rossoblu rifiutò quei 500 mila euro, utili a salvare la Samb ma probabilmente non se stesso.

2-Nel frattempo la voce non concretizzatasi che l’ex co-presidente americano del Cesena (Robert Lewis) avesse mostrato interesse per la Samb: una foto (vedi sotto) lo faceva pensare ma niente di più. Un indizio potrebbe essere che il 23 agosto 2023 aveva lasciato il Cesena al socio John Aiello, pure americano. Resta la stranezza.



L’architetto sambenedettese Enzo Eusebi tra l’allora presidente Roberto Renzi e l’ex presidente del Cesena

3-Si era ormai alla scadenza dei termini per l’iscrizione quando un gruppo siciliano, pare intenzionato a rilevare la Samb, fece sapere tramite un nostro conoscente che aveva trovato l’accordo con Renzi e stava per andare da un notaio romano. Non se ne seppe più nulla.

4-Nel mezzo l’avvento di un personaggio, Francesco Angelini da Londra, potenziale acquirente secondo chi rese pubbliche le sue avance. Riviera Oggi, pur conoscendo il personaggio, mai fece uscire una sua parola su queste pagine. Non avendo noi la necessaria fiducia ma, viste certe cronache locali, chiamammo il suo avvocato milanese molto conosciuto in Italia (Ivano Chiesa) per capirci di più. Nonostante le sue assicurazioni che pubblicammo, preferimmo restare in silenzio perché non ci vedevamo certezze.

5-Alla fine Roberto Renzi prese la decisione di mettersi da parte. A favore di Vittorio Massi che trasformò il Porto d’Ascoli in U.S. Sambenedettese. In cambio, così fu detto, il pagamento ai dipendenti che non vedevano euro da tanto tempo.

Alla fine dei miei 5 interrogativi occorre ricordare che fine hanno fatto i personaggio sopra elencati:

Valerio Antonini ha acquistato il Trapani che sta volando in serie C, ha anche acquistato la sua gloriosa squadra di basket e ultimamente una tv locale.

Dell’ex presidente del Cesena non si sa più nulla. La formazione romagnola è in testa nel girone B di serie C da varie giornate.

Del gruppo siciliano nemmeno, ebbi solo notizie di seconda mano.

Francesco Angelini sparito. Anzi no, mi ha fatto gli auguri a Natale.

Roberto Renzi starà pensando ai danni che ha fatto ad una squadra amatissima ma con la consolazione che dà, solitamente, un pentimento.

Dulcis in fundo: a Valerio Antonini fu fatto uno striscione (vedi foto) per indurlo a non avvicinarsi a San Benedetto, stessa cosa a Francesco Angelini, stessa cosa anche al sottoscritto. Per quel che mi riguarda mi consolo e li consolo con una frase evangelica: “Perdonali perché non sanno quello che fanno”.