SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb comunica che dalle ore 10.00 di martedì 2 gennaio 2024 sarà attiva la prevendita per Samb-Sora, match valido per la diciottesima giornata del campionato Serie D (girone F) ed in programma domenica 7 gennaio (ore 14.30) allo stadio Riviera delle Palme.

Tutte le info AL SEGUENTE LINK

https://www.facebook.com/SanBenedettoCalcio