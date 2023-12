SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito dei controlli del territorio, in quest’ultimo periodo dell’anno particolarmente intensificati in orario serale e notturno, i carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto:

Nella piazza di Acquaviva Picena, qualche ora dopo la mezzanotte, hanno controllato un 18/enne della provincia di Bologna trovandolo in possesso di 2 grammi di hashish, sottoposti a sequestro. Il ragazzo è stato, pertanto, segnalato alla Prefettura competente per uso personale di sostanze stupefacenti;

A Spinetoli ed Offida, hanno deferito all’autorità giudiziaria, rispettivamente, un 61/enne ed un 55/enne della provincia picena: il primo, perché coinvolto in un sinistro stradale e sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato con un tasso superiore ai limiti consentiti, pertanto si è visto ritirare immediatamente la patente di guida con il veicolo affidato a ditta autorizzata; il secondo, controllato in zona Santa Maria Goretti, rifiutandosi di sottoporsi al medesimo accertamento, gli è stata parimenti ritirata la patente con il mezzo affidato in custodia all’avente diritto, perché ritenuto estraneo alla condotta del conducente.

Saluto di commiato per il Luogotenente Carica Speciale e Comandante della Stazione di Montalto delle Marche, Antonio CRAFA, che oggi, ultimo giorno dell’anno, cesserà il servizio attivo. Il Comandante della Compagnia di San Benedetto del Tronto, Capitano Francesco Tessitore, nell’augurare al Luogotenente una buona vita, da dedicare ai propri affetti ed interessi, lo ha ringraziato, esprimendo sentimenti di vivo apprezzamento, per quanto fatto nei quasi 43 anni di vita nell’Arma, svolti con passione, orgoglio e responsabilità e costituendo, nel tempo, un esempio per le nuove leve.