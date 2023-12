ASCOLI PICENO – Si stanno concludendo le ultime attività connesse al Progetto Integrato Locale – PIL “Borghi Ospitali: dal mare alle colline picene” – dopo un gran lavoro svolto in questi anni, dalle sei Amministrazioni Comunali di Carassai, Cupra Marittima, Massignano, Montefiore dell’Asso (Capofila), Montalto delle Marche e Ripatransone. Si iniziano a vedere i primi risultati attraverso la realizzazione dei progetti promossi dai sei Comuni e finanziati dal FEASR 2014-2020 nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale del GAL Piceno anche con partecipazione finanziaria degli stessi Comuni.

Ricordiamo che il PIL è una forma innovativa di approccio allo sviluppo territoriale che si è attuato tramite il sostegno alle imprese ed alle amministrazioni locali che si sono riconosciute attorno ad un tema condiviso individuato nel potenziamento dell’attrattività turistica dei sei borghi storici dei Comuni. Sono stati individuati sei Luoghi Ospitali, luoghi ove intervenire e convergere gli investimenti per rafforzarne l’offerta turistica, nello specifico gli interventi promossi e realizzati dai sei Comuni, sono:

– Comune di Carassai – La valorizzazione turistico‐culturale di una piccola porzione del Castello Vecchio, antica preesistenza architettonica che occupa un’ampia area ad ovest dell’area del Borgo storico. L’intervento è consistito nel recupero architettonico e funzionale dei locali posti al piano terra per insediarvi delle sale espositive- museali;

– Comune di Cupra Marittima – E’ stato realizzato un itinerario pedonale, dalla Marina al centro storico di Marano, attraverso il recupero di un antico tracciato, localizzato lungo il versante di affaccio al mare, tra la parte alta (Borgo Marano) e la parte bassa della città. Questo era utilizzato in passato come presidio per raggiungere le sorgenti di captazione idrica e risultava strategico per la funzionalità idrica del sistema abitato di Borgo Marano;

– Comune di Massignano – E’ stato realizzato il recupero strutturale e funzionale di un immobile di proprietà del Comune nel centro storico che ha segnato e caratterizzato la storia e la memoria della comunità massignanese. Uno spazio oggi adibito a bar e già diventato punto di riferimento per molti, sia residenti che turisti con una forte valenza sociale e aggregativa; vi si potranno promuovere anche iniziative culturali, eventi e momenti di incontro;

– Comune di Montefiore dell’Aso – L’intervento è consistito nel potenziamento dell’offerta espositiva del Polo Museale di San Francesco. Sono state realizzate altre tre nuove sale espositive (accessibili a tutti) che ospiteranno sia i reperti rinvenuti a seguito di diverse campagne di scavi archeologici relativi a due Ville di epoca romana, che mostre temporanee;

– Comune di Montalto delle Marche – E’ stata realizzata la passeggiata di San Rocco, un itinerario pedonale di importante sviluppo per il Borgo Storico. Si è intervenuti su un’area poco utilizzata che si presentava in uno stato di degrado, ai margini delle mura storiche nella parte a sud- ovest del Borgo Storico. L’idea era quella di rendere fruibile questo spazio attraverso la creazione di un nuovo percorso che collegasse Porta Marina a Porta Patrizia avviando così un processo più ampio di riqualificazione dell’area. Questo nuovo spazio sarà utilizzato anche per promuovere iniziative ed eventi ludico ricreativi;

– Città di Ripatransone – Sono stati adeguati e resi funzionali gli spazi localizzati al piano terra del Palazzo Podestà localizzato difronte al palazzo comunale, di proprietà comunale. La “Bottega del vino” un luogo centrale ma sottoutilizzato necessitava di specifici interventi di riqualificazione anche per rendere il locale accessibile a tutti. Lo spazio riqualificato risulta molto più ampio e consentirà di far svolgere attività volte alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Nel merito il Comune ha pubblicato uno specifico Avviso, con scadenza all’otto gennaio, per affidare la concessione della gestione del servizio di enoteca e pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

Oltre al finanziamento di questi interventi pubblici, sono state finanziate anche cinque attività private connesse con gli obiettivi del PIL, due volte a produrre e commercializzare i prodotti agroalimentari (“Bakery29” e “Sottoscala” a Montalto delle Marche), una a sviluppare la comunicazione del territorio a fini turistici anche con promozione di turismi specialistici e/o di nicchia (M.I.M. Comunicazione & PR a Montalto delle Marche); una a gestire, sempre ai fini turistici, il patrimonio immobiliare sottoutilizzato dei Borghi Storici (“I HOST YOU” a Carassai) e infine è stata finanziata una qualificazione di un’impresa esistente con interventi di ampliamento rivolti al turismo Bike (CountryHouse “La Sorgente” a Massignano).

I Sindaci del PIL inoltre hanno promosso, tra le attività previste rivolte alla comunicazione, anche la realizzazione di un video promozionale che potrete trovare pubblicato sul profilo Instagram del PIL (@borghi_ospitali)