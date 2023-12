Video e foto di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO – “Questa conferenza stampa sulla diminuzione delle tariffe dei servizi a domanda individuale serve per fare chiarezza su tutto quello che è stato detto sulla stampa negli ultimi mesi” così ha esordito il sindaco Antonio Spazzafumo questa mattina nella conferenza stampa da lui presieduta. “Approvazione della diminuzione delle tariffe dei servizi a domanda individuale” è stato il tema esposto anche dall’assessore Domenico Pellei e il consigliere Stefano Gaetani, quest’ultimo in sostituzione dell’assessore Andrea Sanguigni impegnato nell’imminente attesa della nascita del figlio e al quale facciamo i più fervidi auguri.

Spazzafumo ha continuato: “Siamo andati a modificare quelle che sono le tariffe importanti e che riguardano gli studenti di San Benedetto. Si andranno a perfezionare quelli che sono i tragitti e le tariffe applicate all’I.S.E.E., infatti siamo andati incontro alle famiglie che si trovano più in difficoltà perché questo è l’obiettivo che ci eravamo dati e quella di oggi è la risposta che vogliamo dare alle famiglie che si aspettano un segnale da questa amministrazione”.

L’assessore Pellei ha spiegato che il lavoro che ha portato i risultati presentati oggi è iniziato nel momento dell’insediamento dell’amministrazione. È stato un lavoro meticoloso soprattutto di rilevanza di dati e conoscenza dei servizi a domanda individuale e come questi servizi sono strutturati all’interno dell’Ente. Queste sono le tariffe concordate con le organizzazioni sindacali

Riduzione tariffe 2024 trasporto scolastico

Fasce di reddito ISEE Tariffa 2024 Tariffa 2023 % riduzione note < € 7.000 esenzione esenzione Riduzione del 50% Per il secondo figlio come nel 2023 € 7.000 < ISEE < € 13.000 70,00 € 110,60 € – 36% ISEE € > € 13.000 150,00 € 171, 70 € – 13% Non residenti 170,00 171,70 – 1%

Riduzione tariffe buoni mensa scolastici

Fasce di reddito ISEE Tariffa 2024 Tariffa 2023 % riduzione Nel 2023 tariffa applicata a redditi di 10.000 a 20.000 € 7.000 < ISEE < € 14.000 1° figlio 2,50 € 4,50 € – 45% 2° figlio 1,80 € 3,50 € – 48% 3° figlio 1,00 € 2,50 € – 60% € 14.000 < ISEE < € 20.000 1° figlio 3,50 € 4,50 € – 22% 2° figlio 2,70 € 3,50 € – 22% 3° figlio 1,70 € 2,50 € – 32%

Restano invariate le tariffe per le fasce con reddito > € 20.000 e per i non residenti.

Inoltre il consigliere Gaetani ha tenuto precisare che le tariffe per i posteggi delle automobili non saranno aumentate.