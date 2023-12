Noi dello staff Fcelectro ringraziamo di cuore tutti voi che anche quest’anno ci avete scelto come punto di riferimento per i vostri acquisti elettrici, elettronici, super tecnologici e per le vostre riparazioni.

Vi auguriamo un buon inizio 2024 di pace, salute e serenità a voi e alle vostre famiglie. Un abbraccio, vi vogliamo bene!