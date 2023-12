SAN BENEDETTO – Con curiosità e ammirazione, poco prima di Natale, siamo andati a trovare Luciano Gabrielli, classe 1940, uno dei fondatori dell’omonimo Gruppo insieme ai suoi fratelli. Ci ha accolti con grande simpatia e massima disponibilità.

Di lui e della sua azienda, nata nel 1892, si sa tutto ma avevamo in serbo da un po’ di tempo il desiderio di conoscerlo personalmente. Abbiamo trovato l’uomo che ci aspettavamo, una persona che, nonostante i successi ottenuti, è rimasto lo stesso di quanto ha iniziato con la sua famiglia quello che si può definire un capolavoro imprenditoriale italiano.

Mi ha fatto piacere anche perché il motto del Gruppo è simile al nostro “Con la gente al Centro”. Quello di Riviera Oggi “Il cittadino non è più solo”. Un grande significato per entrambi.

Una curiosità: come tutti gli ultra ottantenni ascolani ha una grande ammirazione per la Sambenedettese Calcio: “Prima dell’”esplosione” dell’Ascoli, era la nostra squadra di riferimento, della quale tutto il Piceno era orgoglioso”. Non ha detto tifoso ma ci può stare.