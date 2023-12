SAN BENEDETTO – Sabato 30 Dicembre, alle ore 21.00, al Palariviera, la Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, presenta il consueto Concerto di Fine Anno. La serata vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro diretta da Riccardo Bisatti. In apertura il trombonista Lito Fontana, molto noto in città che ha portato il nome di San Benedetto in giro per il mondo, che eseguirà due brani famosi di Piazzolla e la Russian dance di Boehme. Seguirà la pianista Leonora Armellini, che eseguirà il Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Ravel. Nella seconda parte invece saranno protagonisti i tradizionali brani dei concerti di inizio e fine anno, con La gazza ladra di Rossini e le Danze Ungheresi di Brahms, che saranno impreziosite dagli interventi di danza della Scuola di Danza Professionale di San Benedetto, Prima Musa, con le coreografie dei Maestri Alberto Liberato Scioli e Adriana Posta.

Al termine si terrà nel foyer della sala del Palariviera un brindisi augurale con i vini delle cantine del territorio.



Intero euro 10.00,

Ridotto euro 7.00 (fino a 21 anni) e iscritti UTES .

Vendita on line nel circuito ciaotickets, in tutte le rivendite autorizzate ciaotickets.

Info presso il Comune di San Benedetto del Tronto e Gioventù Musicale 380 5921393 , numero al quale è anche possibile effettuare la prenotazione telefonica dei biglietti.