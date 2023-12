Ecomostro di via Calatafimi e Palazzine Santarelli, Capriotti: “Sollecitati i proprietari, inviata una lettera di diffida”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecomostri di via Calatafimi e palazzine Santarelli, l’interrogazione del consigliere di minoranza Lorenzo Marinangeli, in occasione del Consiglio comunale del 29 dicembre, ha posto all’attenzione dell’amministrazione il pessimo stato di queste due aree. La risposta del vicesindaco Tonino Capriotti:

“Il 27 ottobre siamo intervenuti con l’ausilio delle forze dell’ordine per sgombrare l’area e mettere in sicurezza l’area. Il 12 dicembre abbiamo inoltre mandato una lettera di diffida alla società che detiene l’area. Oggi ci è arrivata una comunicazione dei proprietari in cui si impegnano a pulire l’area impedendo che delle persone possano entrarci. Riguardo l’ex magazzino dei frigoriferi abbiamo messo in sicurezza tutta l’area esterna. Il 27 novembre abbiamo effettuato un sopralluogo con i nostri tecnici ed è stata emessa un’ordinanza sindacale, che ordina alla proprietà di transennare l’area e verificare lo stato dell’intero fabbricato per esportare il materiale all’interno dell’immobile che possano contaminare l’ambiente”.

La replica del consigliere Marinangeli: “Capisco tutto ma è inaccettabile che questo stabile possa creare disagi anche ai marciapiedi limitrofi. Mi auguro che presto venga trovata la soluzione, bisogna sollecitare il proprietario o altrimenti procedere con l’esproprio. Sono 40 anni che la città si trova in casa questo degrado, non è più concepibile”.