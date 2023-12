SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’interrogazione del consigliere Paolo Canducci sulla locazione della sede dei vigili, in occasione del Consiglio comunale del 29 dicembre: “Dopo alcune comunicazione che prevedevano l’area di viale dello Sport, valutando anche la disponibilità della società Sideralba di mettere a disposizione l’Area Brancadoro, si è optato per una diversa soluzione. Chiediamo dunque al Sindaco se è intenzione dell’amministrazione accogliere in futuro la proposta della società Sideralba”.

Replica l’assessore Gabrielli: “L’amministrazione è interessata ad acquisire aree idonee alla sede dei vigili, così da mantenerla a San Benedetto. Se l’area Brancadoro è ben accetta da parte dell’agenzia del demanio, la prenderemo in considerazione conformemente con ciò che prevede il piano regolatore”. Canducci si dice scettico sui rapporti che il Comune ha intrapreso con l’agenzia del demanio: “In che momento inoltre la Sideralba si può permettere di scrivere così al comune, con lo stesso tono con cui ci si rivolge ad un negoziante da cui si compra qualcosa. Io ho letto la pec, si legge che concederanno l’area a condizione che essa venga valorizzata, ma non c’è ancora alcuna proposta di cosa verrà fatto in quella zona. Raccomando al sindaco di tenere la schiena dritta di fronte a certe richieste, non si può giustificare tutta questa confidenza tra un privato che vuole acquistare l’area e il Comune, serve una condizione almeno paritaria”.

Il Sindaco Spazzafumo aggiunge: “In merito alla nuova sede del commissariato in area demaniale marittima, l’amministrazione si è confrontata con la Questura e l’agenzia del demanio, proponendo all’attenzione degli stessi anche aree private le palazzine ex Santarelli. Tuttavia non sono state prese in considerazione poichè troppo grandi rispetto allo spazio necessario per un commissariato, è sproporzionato e difficilmente acquisibile. La costruzione ex novo permette anche di coniugare al commissariato di Polizia anche il distaccamento della Polizia stradale, garantendo l’immediato risparmio di spesa pubblica per i costi di gestione e manutenzione. La soluzione proposta è stata trovata di comune accordo a seguito di apposite riunioni. E’ una scelta che punta a migliorare l’offerta dei servizi alla cittadinanza”.

La replica di Canducci: “In che modo l’amministrazione si sta muovendo col Ministero? E’ ovvio che la scelta spetta al Ministero e alla Questura, tuttavia non c’è stato un confronto fra le altre amministrazioni per trovare un’area idonea per tutti. Le palazzine Santarelli sono troppo grandi e difficilmente acquistabili? Mi sembra un’assurdità, per i vigili del fuoco avete detto che eravate pronti ad acquisire una nuova area, mentre per il Commissariato decide la Questura? Qualcosa non mi riporta, vengono fatti due pesi due misure”.