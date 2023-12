Di Alice Spina

CUPRA MARITTIMA – Il 23 dicembre, nella sala consiliare del comune di Cupra Marittima, si è svolto un nuovo originale evento creativo organizzato dall’Arca dei Folli con due presentazioni, una mattutina e una pomeridiana, necessarie per accogliere i numerosi partecipanti.

I bambini dei corsi di pittura dell’Arca hanno consegnato in dono ai propri genitori la prima edizione di un libro illustrato totalmente da loro stessi. Sessantasei immagini per la fiaba “La fontana di Streghella” scritta da Greta de Berardinis in occasione della partecipazione del comune di Cupra Marittima al progetto della Regione Marche “Marchestorie”.

La festa per la presentazione è stata sorprendente, emozionante, felice per tutti, curata della direttrice dei corsi M° Annunzia Fumagalli, il presidente dell’Arca dei Folli Danilo Tomassetti e la collaboratrice e direttrice della Casa Museo Nazzareno Tomassetti Greta de Berardinis.

In un mondo dove tutto viene divorato, consumato in pochi istanti, questo libro, che racchiude la creatività, l’immaginazione, l’impegno di tutti i partecipanti perché da loro stessi realizzato, rimarrà per sempre nei loro ricordi e tra le cose più care da conservare.

Graditi ospiti il sindaco Alessio Piersimoni, gli assessori Eleonora Sacchini e Daniela

Luciani anche loro stupiti dall’ originalità del progetto il quale rappresenta una continuità nel

tempo della divulgazione della storia dei borghi come desiderato dagli ideatori del progetto

originale tra i quali la deputata Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura della

Camera.

Nella stessa giornata si è presentata la mostra “Oltre” che sarà visitabile nella Chiesa di

Sant’ Egidio fino al 9 Gennaio. Un’ esposizione veramente unica per la creatività dei bambini, i quali partendo da ritagli di alcuni capolavori dell’arte, hanno creato opere originali nate da un puzzle di incastri tra la loro immaginazione e i particolari delle tele del passato.

Sempre visitabile il presepe dello scultore M° Nazzareno Tomassetti composto da statuine in

terracotta, tra le sue ultime creazioni, in via Trento 10 sede dell’ Arca dei Folli Commenda

Sant’Emidio KPR Aretha dei Cavalieri di Pace CiKP di Malta Assisi.