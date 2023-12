SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Consiglio comunale inizia con un minuto di silenzio in memoria della collaboratrice del sindaco Spazzafumo Stefania Camela, recentemente scomparsa.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 11/11/2023

INTERPELLANZA A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO CANDUCCI AD OGGETTO: “LOCALIZZAZIONE NUOVA SEDE DISTACCAMENTO VVFF SAN BENEDETTO DEL TRONTO” (acquisita al prot. n. 83993 del 30/10/2023)

INTERROGAZIONE A INZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO CANDUCCI RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (acquisita al prot. n. 83993 del 30/10/2023)

INTERROGAZONE A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LORENZO MARINANGELI AD OGGETTO: “SITUAZIONE EDIFICI DEGRADATI CITTADINI” (acquisita al prot. n. 84794 del 31/10/2023)

INTERROGAZIONE A INZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LORENZO MARINANGELI DEL GRUPPO CONSILIARE “LEGA” AD OGGETTO: “VIE A RISCHIO ALLAGAMENTO IN ZONA AGRARIA”

(prot. n. 95236 del 11/12/2023)

INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE AURORA BOTTIGLIERI AD OGGETTO: “PIANO PARTICOLAREGGIATO PIAZZA SAN PIOX IMPEGNO DI SPESA PARTE PUBBLICA (prot. n. 95802 del 12/12/2023)

COMUNICAZIONE PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

COMUNICAZIONE PRELEVAMENTI DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO

RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 – 5 DEL D. LGS 267/2000 CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.250/2023

ARTICOLO 194, COMMA 1, DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA ESECUTIVA N. 710/2023 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO

ART. 21 D. LGS. 50/2016 E D.M. IITT 14/2018. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024. ADEGUAMENTO NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2023/2025.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE APPROVATO A DICEMBRE 2022 (ART. 20 CO. 4 D. LGS. 175/2016).

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2022, EFFETTUATA AI SENSI DELL’ ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II.

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA RELAZIONE PERIODICA AL EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DEL MUNICIPIO – AFFIDAMENTO IN HOUSE AD AZIENDA MULTI SERVIZI SPA PER GLI ANNI 2024 – 2025 – 2026

SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E GUARDIANIA DEL TEATRO COMUNALE CONCORDIA E DELL’AUDITORIUM COMUNALE “G. TEBALDINI” – AFFIDAMENTO IN HOUSE AD AZIENDA MULTI SERVIZI SPA PER GLI ANNI 2024 – 2025 – 2026

NUOVO PATTO DEI SINDACI, APPROVAZIONE DEL PAESC DELLA RIVIERA DELLE PALME, PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA IN FORMA CONGIUNTA CON I COMUNI DI CUPRA MARITTIMA, GROTTAMMARE E MONTEPRANDONE

MOZIONE A FIRMA DELLE CONSIGLIERE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO: AURORA BOTTIGLIERI, ANNALISA MARCHEGIANI, LUCIANA BARLOCCI, EMANUELA CARBONI, GISELDA MANCANIELLO, ELENA PIUNTI, BARBARA DE ASCANIIS, SILVIA LAGHI, MARTINA DE RENZIS, SABRINA MERLI AD OGGETTO: “AZIONI DI CONTRASTO AL FEMMINICIDIO” (prot. n. 92861 DEL 30/11/2023)

MOZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI LUCIANA BARLOCCI, GIORGIO DE VECCHIS, ANNALISA MARCHEGIANI RIGUARDANTE IL FONDO A DISPOSIZIONE A SOSTEGNO DELLE FASCE PIU’ DEBOLI (prot. 95830 DEL 12/12/2023)

MOZIONE URGENTE EX ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI NICOLO’ BAGALINI, ANDREA TRAINI, EMANUELA CARBONI, LORENZO MARINANGELI, PASQUALINO PIUNTI, STEFANO MUZI AD OGGETTO:” EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE E DEL PATROCINIO RIGUARDANTE IL CALENDARIO “CULTURA E BELLEZZA 2024” – RICHIESTA DI NON CONCEDERE CONTRUBUTO E CENSURA PER L’UTILIZZO IMPROPRIO DELLO STEMMA COMUNALE” (prot. n. 96049 del 12/12/2023)