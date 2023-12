GROTTAMMARE – Le notizie della settimana, le scadenze e gli eventi in programma: il prossimo 29 dicembre alle ore 15 prenderà il via il primo degli appuntamenti settimanali del venerdì con la comunicazione istituzionale della Città di Grottammare.

Per ricevere la newsletter basta inserire il proprio indirizzo email nell’apposito riquadro presente nella pagina principale del sito istituzionale www.comune.grottammare.ap.it e confermare la mail di avvenuta iscrizione.

Il progetto costituisce l’ulteriore potenziamento del sistema informativo della Città di Grottammare, già attiva con contenuti diversificati sulle principali piattaforme social (YouTube, Facebook, Telegram).

“Una modalità per avvicinarci ulteriormente ai nostri cittadini e a quanti possono essere interessati a quello che accade nella nostra città – commenta il sindaco Alessandro Rocchi. Lo facciamo utilizzando uno strumento oggi forse giudicato tradizionale come l’email, perché pensiamo, in questo modo, di poter raggiungere anche quelle persone che non ‘frequentano’ i social. Invito quindi la cittadinanza e chi ci segue ad iscriversi e ringrazio il personale comunale che si è dedicato alla realizzazione di questo progetto”.

Il sistema è stato realizzato dall’azienda BeeSoft, partner del Comune di Grottammare nella gestione dei servizi web, con il coordinamento del servizio Ced.

L’attivazione della newsletter è il primo intervento eseguito grazie ai fondi del Pnrr e che proseguirà con l’adeguamento alle direttive AgID di tutto il portale istituzionale. Come già comunicato nei mesi scorsi, infatti, il comune di Grottammare ha presentato ed è risultato assegnatario di complessivi 360mila euro, per la realizzazione di otto progetti di miglioramento della sicurezza, dei servizi e delle infrastrutture digitali.

https://www.comune.grottammare.ap.it/newsletter/