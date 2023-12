SAN BENEDETTO – É arrivato ieri in redazione il comunicato stampa che segue, da parte dell’AST di Ascoli Piceno. Appena l’ho letto, e prima di girarlo alla redazione, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata di guardare il calendario e quindi di accertarmi se oggi eravamo il 31 marzo o il 27 dicembre. Chiaramente oggi è il 27 dicembre e domani il 28 e non il primo aprile. Perché soltanto se domani fosse stato il giorno degli scherzi, riconosciuto tale in tutto il mondo, una ragione poteva esserci. Eccolo quanto è stato inviato a tutti i giornali del territorio:

Oggetto: Conferenza stampa 28 dicembre ore 14,30

Buongiorno,

le SS.LL. sono invitate alla conferenza stampa che si terrà giovedì 28 dicembre, alle ore 14,30, presso la Hall dell’ospedale “Madonna del Soccorso” argomento della stessa: “Nasceranno tifosi della SAMB – collaborazione tra la US Sambenedettese e l’Ospedale Madonna del Soccorso”.

Cordiali saluti.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

AST di Ascoli Piceno

Di solito scrivo e dico che, per giudicare una qualsiasi cosa, bisogna dare motivazioni, la mia è che domani non è il primo aprile e per questo comunicato non ne ho altre. Quindi concludo con il classico “Non ho parole”. Se poi qualcuno le ha, magari ci ragiono sopra e, se c’è bisogno, chiedo scusa.