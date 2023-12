GROTTAMMARE – Nero, Io e Annarelle attraversano gli anni ’80 e ’90 tra turbamenti, violenza, la percezione infantile del Male tra musica rock e poesia e risse da stadio, una religiosità quasi magica e il sesso che si manifesta con estrema crudezza. Resteranno però ammaliati da quegli anni.

“Pugni a terra”, ispirato da alcune opere di Ballard, Houellebecq e dall’ultimo ed estremo Pasolini, parte come un classico romanzo di formazione – la struttura narrativa però è letteralmente “fatta a pezzi” per cui non si segue un classico andamento cronologico – che diventa, successivamente, un testo di feroce critica sociale e politica fino a deragliare in un “futuro potenzialmente presente” in cui, a dominare, è l’indefinibile “Sistema Z”, emblema di un capitalismo distruttivo che ha perso i connotati del ‘900.

I tre protagonisti si incontreranno adulti, nel tentativo di fermare l’avanzata del Sistema Z. Annarelle sarà l’emblema della lotta e della rovina: dopo aver vissuto da giovane le conseguenze della torsione autoritaria e delle austerità, guiderà Nero e il movimento dei Seguaci a una nuova resistenza.

Ma tutto andrà perso, così come il tentativo di “amore impossibile” tra Nero e Annarelle mentre la realtà si tramuta in irrealtà, il Transumanesimo avvia, in un panorama desolato, la mutazione antropologica dell’umanità. Resteranno macerie, pornografia, violenza sadomasochista, e una diffusa “nostalgia passatista” per il ‘900.

La speranza arriverà forse dalla capacità di raccontare ancora: a distanza di anni Io tenta di scrivere la storia di Nero, lo cerca e raccoglie e seleziona documenti, fino all’arrivo alla Grande Montagna.

Scritto da un narratore soggiogato dall’editor Christo Idealista, “Pugni a terra” è il primo romanzo pubblicato dal giornalista sambenedettese Pier Paolo Flammini: un tentativo di colpire in maniera più dura possibile il lettore per scuoterlo dall’afasia degli anni ’20 del Nuovo Millennio.