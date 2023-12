SAN BENEDETTO – Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di demolizione di un edificio privato in via Calatafimi, il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che modifica la circolazione nel tratto di strada interessato dalle operazioni.

A partire da mercoledì 27, giovedì 28 e sabato 30 dicembre, dalle 8:00 alle 18:00, in via Calatafimi insisterà il divieto di sosta sul lato est, nel tratto compreso tra il numero civico 125 e l’intersezione con via Manzoni, e il divieto di transito nel tratto compreso tra i numeri civici 118 e 125.

Venerdì 29 dicembre gli stessi divieti saranno in vigore nella fascia oraria che va dalle 15:00 alle 19:00.

Come di consueto il Comando della Polizia Municipale raccomanda di impiegare percorsi alternativi, evitando il transito nelle aree immediatamente adiacenti a quella interessata dai lavori.