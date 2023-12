Il 21 dicembre 2023, presso il Palazzetto dello Sport di Monteprandone, le classi della secondaria di I Grado dell’IC Monteprandone hanno presentato il loro spettacolo di Natale alla presenza di insegnanti e genitori. L’evento, articolato in tre momenti, animati rispettivamente delle classi prime, seconde e terze, ha visto come protagonisti i ragazzi che hanno preparato riflessioni, brani musicali e poetici. Guidati dai loro insegnanti, in occasione delle festività natalizie, hanno scelto, attraverso le loro esecuzioni, di dare un augurio di pace e di speranza, riaffermando la necessità che, nonostante le difficoltà in atto, prevalgano la concordia e la pace. Il repertorio proposto è stato composto da brani musicali come “Jingle Bells”, “My heart will go on” “Valzer delle candele”. “Adeste Fideles”, e da poesie quali “Prendi un sorriso” di Gandhi, “Natale” di Erri De Luca, “E’ Natale” di Madre Teresa di Calcutta, “Buon Natale” di Alda Merini. Inoltre sono state lette poesie ispirate alla pace anche in lingua inglese e francese. La Dirigente Scolastica ha poi salutato tutti i presenti, ringraziando del lavoro svolto e augurando di trascorrere serenamente le feste ormai imminenti