SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In questo mercato di riparazione, molte squadre restano vigili sul mercato per mettere a segno colpi importanti in vista del girone di ritorno. Questo il punto sulle ultime trattative del Girone F di Serie D.

Samb, si aspettano Bontà e Giampaolo: sul primo l’influenza ha fatto slittare la trattativa, ma la trattativa è ormai definita e potrà aggregarsi al gruppo alla ripresa degli allenamenti. Per quanto riguarda il sostituto di Alessandro, che non sembra rientrare nel progetto tecnico in vista del girone di ritorno, il nome caldo è quello di Giampaolo, per il quale però bisogna attendere la risoluzione del contratto con la Recanatese. A rendere più probabile la fumata bianca è la forte volontà del giocatore di vestire i colori rossoblu.

In casa Roma City, dopo gli innesti del mercato invernale che hanno portato al Riano Athletic Center Gaeta, Trasciani, Spinozzi e Battistoni, arriva alla corte di patron Doino anche Cristiano Ingretolli. Il calciatore non ha bisogno di presentazioni avendo disputato più di 60 partite in Serie C e quasi 150 in Serie D. Il numero 9 si ricongiunge inoltre con mister Maurizi dopo l’esperienza in Serie C a Ischia.

Il Senigallia punta invece sul portiere under, che potrà spostare gli equilibri tattici della squadra. Tra i pali arriva infatti il talento classe 2004, Alberto Barzanti. Per lui è un ritorno, dopo il settore giovanile vigorino, è approdato in quello di Gubbio e Vis Pesaro, quindi nella Primavera del Frosinone.

In casa Fano, la società granata regala un nuovo rinforzo a mister Cornacchini. Il tecnico in vista del girone di ritorno potrà contare anche sull’under Alessandro Giuli.

Il centrocampista, classe 2005, vanta già esperienza nella categoria con il Ponte San Pietro e il Tolentino.