PEDASO – Sarà un triplo evento all’insegna della comicità italiana, organizzato dall’associazione policulturale Artistic Picenum in collaborazione con l’amministrazione comunale, ad aprire a Pedaso il 2024.

Il cineteatro Valdaso, infatti, ospiterà due semifinali e la finalissima di “Zelig Open Mic“, cui parteciperanno comici di Marche, Umbria ed Emilia Romagna per approdare poi nello storico locale milanese, diretto dall’autore e direttore artistico Giancarlo Bozzo. Tre serate, a partire dalle ore 21,30, con dodici comici in gara e tre super ospiti: Leonardo Manera il 20 gennaio, Piero Massimo Macchini il 24 febbraio e Giovanni Cacioppo il 16 marzo. Tre appuntamenti con il puro divertimento la cui conduzione sarà affidata a tre noti volti dell’associazione: Martina Gasparrini, Paulina Pieprzka e Lea Calvaresi.

“Sono davvero orgoglioso di questa novizia artistica e ringrazio di cuore il brillante neo direttivo in rosa e tutto lo staff associativo per il lavoro di squadra svolto. Si conclude per noi un anno 2023 pieno di soddisfazioni; 13 eventi live e i successi dei corto “Anna” e “L’ ultimo saluto”, short social movies indipendenti tra i più premiati d’ Italia, che ci hanno visto al fianco delle attrici Daria Morelli, Clizia Fornacier, Lea Mornar e del regista Vincenzo Palazzo. Con questo spirito inizia la nostra sfida per il 2024, nel quale ci auguriamo di emozionare, diversificando sempre più, il nostro amato pubblico nelle città di Grottammare, Ripatransone e Pedaso – ha dichiarato il presidente dell’Artistic Picenum, Giuseppe Cameli.