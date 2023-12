ATLETICO CENTOBUCHI: Wade (1′ st Tamburini), Delli Compagni (1′ st Fabi Cannella), Filipponi, Picciola, Veccia, Stacchiotti, D’Intino (1′ st Zadro), Pietropaolo, Galli (15′ st Liberati), Napolano, Cialini.

A disp. Lanzano, Addarii, Di Luca, D’Andrea, Cavallin. All. Fusco.

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Finori, Del Moro (26′ st Di Sante), Amici (43′ st Pomante), Fuglini, Carafa, Squarcia, Vallasciani T. (11′ st Vallasciani G.), Capiato, Gibellieri (9′ st Sakho), Mannozzi, Forò (17′ st Misin). A disp. Faini, Cozzi, Santori, Carillo. All. Palladini.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Rete: 35′ pt Vallasciani T.

Note. Ammoniti: Picciola, Di Sante, G. Vallasciani; recupero: 2’+4′.

MARTINSICURO – L‘Atletico Centobuchi passa il turno di Coppa Italia nonostante la sconfitta interna prenatalizia contro l’Atletico Porto Sant’Elpidio grazie all’1-2 esterno della gara di andata. Decide la partita una rete al 35′ pt di Vallasciani T., servito dalla destra, con una parabola imprendibile per Wade.

L’Atletico spinge per agganciare il pareggio, ci prova Napolano su punizione, ma il cuoio termina di poco a lato, e nella ripresa Zadro toglie la polvere al legno. Gli ospiti sul finale di gara sono più incisivi e impegnano la difesa locale, colpendo una traversa con Misin e un palo con Sakho all’ultimo secondo. Lo 0-1, però, basta ai padroni di casa per approdare in semifinale, dove incontreranno il Potenza Picena.