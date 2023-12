MARCHE – Il frustingo o fristingo, in ascolano frëštìnghë, in fermano frustingu e nel pesarese bostrengo, è il dolce di Natale per eccellenza della Regione Marche, un dolce della tradizione contadina.

Le sue origini sono lontane e riconducibili all’epoca dei Romani, dove prendeva il nome di panis picentinus, un pane povero e sostanzioso, anche Plinio Il Vecchio lo ha raccontato. La ricetta classica prevedeva pane raffermo, poi ammorbidito in un brodo di fichi secchi. Venivano aggiunti frutta secca, cioccolato, spezie e liquori, con la precedenza al mistrà all’anice, anch’esso tipico marchigiano.

La sua preparazione richiede giorni, partendo da almeno i due necessari giorni. Il primo per lavorare l’impasto e coccolarlo; il secondo per la cottura dopo un meritato riposo di chi lo fa e dell’impasto. Senza considerare i tempi di reperimento degli ingredienti che, invece, sono ben più dilatati.

Nel tempo molte cose sono cambiate. In primo luogo, non si può più parlare di un dolce povero. Se i nonni e i loro genitori, reperivano gli ingredienti con facilità o addirittura li coltivavano nell’orto; oggi quegli ingredienti hanno un costo ben diverso. Prima era sostanzialmente un dolce fatto di avanzi.

In secondo luogo, la stessa ricetta si è adattata al gusto e ai tempi e del pane raffermo, ad esempio, non c’è più traccia. Ci sono alcuni ingredienti che non possono mancare in nessun frustingo, altri, invece, restano al centro delle controversie e sono molto chiacchierati.

Qualcuno mette frutta fresca, come mela o banane; altri esagerano nella varietà di liquori; altri ancora non si limitano al cedro e la ciliegia canditi e piuttosto li integrano o sostituiscono. Insomma la verità è che ogni famiglia ha una sua ricetta e che quella ricetta è legata sempre a tanti ricordi.

Non importa quanto ci scontriamo, quanto litighiamo per far valere il nostro frustingo su quello del vicino. Non esiste il frustingo perfetto, né quello migliore, ma ogni frustingo, comunque venga fatto, con qualsiasi ingrediente non previsto o condiviso da chissà chi, è sempre buono.

È doveroso dire che questo dolce o si odia o si ama, difficilmente esiste un grigio. Qualcuno addirittura lo preferisce crudo che cotto. Tutti, però, vogliono contribuire alla preparazione.

A cosa sono legati, poi, i nostri ricordi se non agli odori, ai sapori? Sono questi che maggiormente ci fanno tornare indietro negli anni e che spesso riportano alla mente cose che pensavamo di aver dimenticato.

Preparare questo dolce significa avere la certezza di sentirsi meno soli, di non avere pezzi che mancano perché quei giorni dedicati ci restituiscono forte tutti quelli che sono dovuti andar via. Potremo sentirli e ci sembrerà quasi di vederli arrivare a mettere, con noi, le mani nella grande bacinella. Sì, perché il frustingo quando si fa, va fatto in quantità industriale e fatto provare a tutti quelli che conosciamo che, non di rado, ricambiano il favore.

Di seguito e, in conclusione, una delle tante ricette, meno che mai quella più giusta, s’intenda. Fichi e uvetta vanno messi in ammollo e ben lavati, a questi vanno aggiunti noci, mandorle tritate, cioccolato a scaglie, cacao, buccia di arancia e limone tagliata a listarelle, caffè in polvere, caffè liquido, canditi tagliati a cubetti (cedro e ciliegia), farina, zucchero, sale, olio. Questa è la base del frustingo. Di liquori e vini poi si usano vino cotto o bianco, il punch al rum, punch al mandarino, anisetta, amaretto di Saronno e creola. Per la guarnizione, mandorle intere, noci, canditi e tanta fantasia.