SAN BENEDETTO – Molte voci sono circolate nella notte, a seguito di un post apparso 18 ore fa sulla bacheca di Danilo Alessandro, che ha l’aria di essere un vero e proprio addio, senza lasciare troppi dubbi.

Dalla società ci fanno sapere che il giocatore è ancora sotto contratto. Quindi si potrà parlare di ufficialità solo dopo la risoluzione dello stesso.

Dal profilo facebook emerge l’orgoglio di aver vestito la maglia rosso-blu, ed il rispetto per la piazza . I problemi personali e i due rigori sbagliati, forse i toni sono stati un po’ troppo esasperati intorno a lui, colpevole solo di non aver fatto nel girone di andata i gol che ci si aspettava da lui, pur esprimendo malgrado tutto, buon gioco, tra alti e bassi. Paradossale anche averlo incolpato del mancato rigore a Campobasso, per aver accentuato la caduta su di un intervento da cartellino rosso, inequivocabile, che avrebbe cambiato il volto della partita.

Dopo Romairone e Buonavoglia, adesso anche Alessandro lascia, sicuramente bisogna aspettarsi qualche novità in attacco, perchè da abbondanza di attaccanti, adesso la Samb si trova nella situazione di carenza di organico in fase offensiva.

Nessuna conferma ufficiale neanche su Daniel Giampaolo, anche lui ancora sotto contratto con la Recanatese