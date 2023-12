MONTEPRANDONE – Si chiama “Note di Allegrezza” ed è il concerto lirico sinfonico per soli coro, pianoforte e orchestra del Coro Filarmonico Piceno, organizzato dall’associazione Corale Polifonica “Beata Assunta” di Force, con il patrocinio del Comune di Monteprandone. Lo spettacolo musicale si terrà venerdì 29 dicembre, a partire dalle ore 21:15, presso la chiesa San Nicolò di Bari a Monteprandone.

Fondata nell’ottobre 1983, la Corale Polifonica “Beata Assunta” di Force torna all’attività musicale e canora dopo il prolungato ‘silenzio’ imposto dalla recente pandemia che ha messo a tacere come lei tante altre significative espressioni della cultura e della ‘creatività’ nel nostro territorio.

La voglia di ‘segnare’ in qualche maniera il traguardo dei 40 anni, sempre caratterizzati da serio e costante impegno, non solo nello specifico della musica e del canto, ha rappresentato senza dubbio la spinta decisiva per questo ritorno sulle ‘scene’, che non sono certo quelle dei grandi teatri o dei sacri templi dell’arte e della cultura, frequentati da persone competenti ed esperte, ma più semplicemente le sedi e gli spazi cittadini deputati a ‘luogo’ di comune incontro o raduno, chiese, oratori, auditorii, teatri locali, più accessibili alla gente del popolo, che nella proposta culturale o artistica trovano spesso occasione di sollievo e conforto alle tribolazioni quotidiane.

L’Associazione Corale Polifonica “Beata Assunta”, dunque, con l’omologo “Coro Filarmonico Piceno”, guidato dal Maestro Aldo Coccetti, forte la prima della pluriennale intensa attività svolta a livello locale, regionale, ma anche nazionale e internazionale negli anni migliori, con la sua partecipazione ad eventi, concerti e manifestazioni canore un po’ ovunque, le proficue ‘relazioni culturali’ intrecciate in Paesi e Continenti diversi (Grecia, Francia, Repubblica Ceca, Isole Filippine, Brasile, Portogallo) e le numerose occasioni di ‘scambio culturale’ costituite in loco, come la prestigiosa Rassegna Polifonica “Virgo Lauretana”, quasi ogni anno riproposta a Force dal 1995; l’altro da circa quindici anni fattosi interprete di concerti-evento ispirati alla ‘grande musica’ sette-ottocentesca (“Un coro per l’Italia Unita”, 2011; “L’Europa canta 60 anni di Pace”, 2012; “Tributo a Giuseppe Verdi”, 2013-2014; “I Magnifici 6 all’Opera”, 2015-16; “Omaggio a G. Rossini”, 2018-2019), ha scelto dunque di rompere quel ‘silenzio’ e di impegnarsi a fondo per un nuovo ‘progetto’, con l’intento primario di riavvicinare il grande pubblico, in primis le giovani generazioni, alla musica classica e lirico-sinfonica, ma nello specifico a riportare fra la gente quella ‘allegrezza’ e quella ‘gioia di vivere’ che le recenti calamità hanno messo a dura prova.

Di qui il titolo del Concerto: “Note di Allegrezza”, un avvincente repertorio di “Corali lirici” debitamente selezionati fra le Opere più famose dei nostri grandi compositori: Rossini, Verdi, Donizetti, Mascagni.

Il concerto è ad ingresso libero.